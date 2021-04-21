https://ria.ru/20210421/putin-1729301571.html

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

В администрации Владимира Путина сообщили, какие темы планируется поднять на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко 22 апреля в Москве. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:06

2021-04-21T15:06

2021-04-21T17:08

россия

союзное государство

москва

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598570067_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_ed74d18e4f885116e5559b617ba5dc78.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В администрации Владимира Путина сообщили, какие темы планируется поднять на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко 22 апреля в Москве."Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — рассказали в пресс-службе Кремля.В свою очередь, в администрации Лукашенко заявили, что президенты будут общаться по актуальной повестке.Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе идет подготовка встречи с российским лидером, несмотря на предотвращение покушения на белорусского президента и его детей. О задержании группы людей с подобными намерениями 17 апреля сообщил сам Лукашенко. По словам главы КГБ Ивана Тертеля, в ее состав входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.

https://ria.ru/20210419/putin-1728928545.html

https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html

россия

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, москва, минск