В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
15:06 21.04.2021 (обновлено: 17:08 21.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В администрации Владимира Путина сообщили, какие темы планируется поднять на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко 22 апреля в Москве.
"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — рассказали в пресс-службе Кремля.
В свою очередь, в администрации Лукашенко заявили, что президенты будут общаться по актуальной повестке.
"Будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. <…> Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", — уточнили в пресс-службе белорусского президента.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе идет подготовка встречи с российским лидером, несмотря на предотвращение покушения на белорусского президента и его детей. О задержании группы людей с подобными намерениями 17 апреля сообщил сам Лукашенко. По словам главы КГБ Ивана Тертеля, в ее состав входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.