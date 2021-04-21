Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/putin-1729301571.html
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко
В администрации Владимира Путина сообщили, какие темы планируется поднять на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко 22 апреля в Москве. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:06
2021-04-21T17:08
россия
союзное государство
москва
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598570067_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_ed74d18e4f885116e5559b617ba5dc78.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В администрации Владимира Путина сообщили, какие темы планируется поднять на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко 22 апреля в Москве."Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — рассказали в пресс-службе Кремля.В свою очередь, в администрации Лукашенко заявили, что президенты будут общаться по актуальной повестке.Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе идет подготовка встречи с российским лидером, несмотря на предотвращение покушения на белорусского президента и его детей. О задержании группы людей с подобными намерениями 17 апреля сообщил сам Лукашенко. По словам главы КГБ Ивана Тертеля, в ее состав входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
https://ria.ru/20210419/putin-1728928545.html
https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html
россия
москва
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598570067_322:0:2491:1627_1920x0_80_0_0_1d2ab7363a741dea52b459b2168ab416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, союзное государство, москва, минск

В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

15:06 21.04.2021 (обновлено: 17:08 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В администрации Владимира Путина сообщили, какие темы планируется поднять на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко 22 апреля в Москве.
"Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства", — рассказали в пресс-службе Кремля.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 13:40
Путин обсуждал с Байденом попытку переворота в Белоруссии, заявил Песков
В свою очередь, в администрации Лукашенко заявили, что президенты будут общаться по актуальной повестке.
"Будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. <…> Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", — уточнили в пресс-службе белорусского президента.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме, в том числе идет подготовка встречи с российским лидером, несмотря на предотвращение покушения на белорусского президента и его детей. О задержании группы людей с подобными намерениями 17 апреля сообщил сам Лукашенко. По словам главы КГБ Ивана Тертеля, в ее состав входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
Все границы перешли уже - Путин о попытке госпереворота в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 13:46
Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко
 
РоссияСоюзное государствоМоскваМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния