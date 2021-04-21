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Путин поручил представить идеи по долгосрочной устойчивости регионов
Путин поручил представить идеи по долгосрочной устойчивости регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до июня представить предложения по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:19
2021-04-21T14:19
2021-04-21T14:19
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до июня представить предложения по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Во время оглашения послания президент заявил, что убежден, что у каждого региона РФ есть потенциал, а чтобы раскрыть его, нужно в первую очередь снизить бремя долговых обязательств."Прошу правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов", - поручил президент.Он добавил, что представленные предложения будут детально обсуждены летом на заседании Госсовета.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству РФ до июня представить предложения по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов.
Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Во время оглашения послания президент заявил, что убежден, что у каждого региона РФ есть потенциал, а чтобы раскрыть его, нужно в первую очередь снизить бремя долговых обязательств.
"Прошу правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов", - поручил президент.
Он добавил, что представленные предложения будут детально обсуждены летом на заседании Госсовета.