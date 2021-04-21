https://ria.ru/20210421/putin-1729285987.html

Путин поручил представить идеи по долгосрочной устойчивости регионов

Путин поручил представить идеи по долгосрочной устойчивости регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до июня представить предложения по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:19

2021-04-21T14:19

2021-04-21T14:19

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до июня представить предложения по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Во время оглашения послания президент заявил, что убежден, что у каждого региона РФ есть потенциал, а чтобы раскрыть его, нужно в первую очередь снизить бремя долговых обязательств."Прошу правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов", - поручил президент.Он добавил, что представленные предложения будут детально обсуждены летом на заседании Госсовета.

https://realty.ria.ru/20210421/siluanov-1729278474.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, экономика