https://ria.ru/20210421/putin-1729278350.html

Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко

Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко

Можно как угодно относиться к (экс-президенту Украины) Виктору Януковичу и (экс-президенту Венесуэлы) Николасу Мадуро, к (президенту Белоруссии) Александру... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:46

2021-04-21T13:46

2021-04-21T14:26

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

николас мадуро

александр лукашенко

виктор янукович

венесуэла

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Можно как угодно относиться к (экс-президенту Украины) Виктору Януковичу и (экс-президенту Венесуэлы) Николасу Мадуро, к (президенту Белоруссии) Александру Лукашенко, но перевороты и политические убийства - это переходит все границы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин."В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию."Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы перешли уже", - отметил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/belorussiya-1728846686.html

россия

венесуэла

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Все границы перешли уже" - Путин о попытке госпереворота в Белоруссии Путин отметил, что можно как угодно относиться к политике президента Белоруссии Александра Лукашенко, но перевороты и политические убийства - это слишком, все границы перешли, сказал президент России. 2021-04-21T13:46 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, николас мадуро, александр лукашенко, виктор янукович, венесуэла, белоруссия, в мире