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Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко
Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко
Можно как угодно относиться к (экс-президенту Украины) Виктору Януковичу и (экс-президенту Венесуэлы) Николасу Мадуро, к (президенту Белоруссии) Александру... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:46
2021-04-21T14:26
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
николас мадуро
александр лукашенко
виктор янукович
венесуэла
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Можно как угодно относиться к (экс-президенту Украины) Виктору Януковичу и (экс-президенту Венесуэлы) Николасу Мадуро, к (президенту Белоруссии) Александру Лукашенко, но перевороты и политические убийства - это переходит все границы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин."В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию."Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы перешли уже", - отметил президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210418/belorussiya-1728846686.html
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венесуэла
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"Все границы перешли уже" - Путин о попытке госпереворота в Белоруссии
Путин отметил, что можно как угодно относиться к политике президента Белоруссии Александра Лукашенко, но перевороты и политические убийства - это слишком, все границы перешли, сказал президент России.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, николас мадуро, александр лукашенко, виктор янукович, венесуэла, белоруссия, в мире

Путин осудил попытку переворота в Белоруссии и устранения Лукашенко

13:46 21.04.2021 (обновлено: 14:26 21.04.2021)
 
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Можно как угодно относиться к (экс-президенту Украины) Виктору Януковичу и (экс-президенту Венесуэлы) Николасу Мадуро, к (президенту Белоруссии) Александру Лукашенко, но перевороты и политические убийства - это переходит все границы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Но, послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы перешли уже", - отметил президент.
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Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияНиколас МадуроАлександр ЛукашенкоВиктор ЯнуковичВенесуэлаБелоруссияВ мире
 
 
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