https://ria.ru/20210421/putin-1729273032.html

Путин заявил, что Россия ведет себя скромно

Путин заявил, что Россия ведет себя скромно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:26

2021-04-21T13:26

2021-04-21T13:26

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на откровенное хамство."Мы ведем себя в этой среде в высшей степени сдержанно, можно сказать скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.

https://ria.ru/20210421/putin-1729265389.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире