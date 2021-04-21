https://ria.ru/20210421/putin-1729273032.html
Путин заявил, что Россия ведет себя скромно
Путин заявил, что Россия ведет себя скромно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:26
2021-04-21T13:26
2021-04-21T13:26
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на откровенное хамство."Мы ведем себя в этой среде в высшей степени сдержанно, можно сказать скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", - сказал президент в ходе послания Федеральному собранию.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, в мире