https://ria.ru/20210421/putin-1729262472.html

Путин призвал поддержать регионы, которые запускают проекты созидания

Путин призвал поддержать регионы, которые запускают проекты созидания

Президент РФ Владимир Путин заявил о планах поддержать регионы, которые берут на себя ответственность и запускают проекты созидания. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:10

2021-04-21T13:10

2021-04-21T14:40

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах поддержать регионы, которые берут на себя ответственность и запускают проекты созидания.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию."Стремление руководителей субъектов федерации сделать свой регион успешным и самодостаточным должно и будет всемерно поощряться", - заявил президент."Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/biznes-1729252593.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество