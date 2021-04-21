https://ria.ru/20210421/putin-1729254188.html

Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие

Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:54

2021-04-21T12:54

2021-04-21T13:35

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов."Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/investitsii-1729250295.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика