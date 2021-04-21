https://ria.ru/20210421/putin-1729254188.html
Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие
Путин призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:54
2021-04-21T12:54
2021-04-21T13:35
россия
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов."Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика