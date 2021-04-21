https://ria.ru/20210421/putin-1729242831.html

Путин заявил, что рост цен съедает доходы граждан

Путин заявил, что рост цен съедает доходы граждан

Рост цен съедает доходы граждан, и принятых точечных мер по недопущению этого роста недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:32

2021-04-21T12:32

2021-04-21T14:48

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рост цен съедает доходы граждан, и принятых точечных мер по недопущению этого роста недостаточно, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит: еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе – к пустым полкам. Так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию."Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по состоянию людей, знаем это просто по цифрам, насколько сильно она обострила проблемы социального неравенства, бедности. Это вызов для всех стран мира, для всех, имейте в виду. Не только у нас это происходит, везде одно и то же. Нас, конечно, прежде всего должна интересовать ситуация в нашей стране", - подчеркнул президент.По его словам, сейчас главное – обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. "Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика, мы и дальше будем двигаться по этому пути", - заявил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/tseny-1729240681.html

россия

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россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество