https://ria.ru/20210421/putin-1729236913.html

Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы

Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в стране нарастят поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:20

2021-04-21T12:20

2021-04-21T12:34

послание президента федеральному собранию в 2021 году

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в стране нарастят поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы."Уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус - это сосуды и сердце", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210416/koronavirus-1728530072.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, здоровье - общество, владимир путин, общество