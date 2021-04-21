https://ria.ru/20210421/putin-1729234815.html

Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу

Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности по коронавирусу. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:15

2021-04-21T12:15

2021-04-21T12:22

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россия

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности по коронавирусу."Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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