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Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности по коронавирусу. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:15
2021-04-21T12:15
2021-04-21T12:22
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здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности по коронавирусу."Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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