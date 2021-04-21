https://ria.ru/20210421/putin-1729233882.html

Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом

Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом

Президент России Владимир Путин заявил, что сбережение народа является сейчас для страны высшим приоритетом. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:14

2021-04-21T12:14

2021-04-21T14:52

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сбережение народа является сейчас для страны высшим приоритетом."Сбережение народа России - наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновленной конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры", - сказал президент в своем послании к Федеральному собранию."Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века, и понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная - к сожалению, это так, нужно это признать, констатировать, иметь это в виду и действовать исходя из этой ситуации", - отметил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210412/zdorove-1727967641.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество