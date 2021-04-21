https://ria.ru/20210421/putin-1729233222.html

Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин

Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин

Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:12

2021-04-21T12:12

2021-04-21T14:52

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здоровье - общество

послание президента федеральному собранию в 2021 году

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общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию."Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии ",- сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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