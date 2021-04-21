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Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:12
2021-04-21T12:12
2021-04-21T14:52
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию."Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии ",- сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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