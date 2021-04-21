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Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:12
2021-04-21T14:52
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию."Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии ",- сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин

12:12 21.04.2021 (обновлено: 14:52 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Граждане РФ в пандемию проявили выдержку, соблюдая изматывающие, но необходимые меры предосторожности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию.
"Выдержку проявили граждане, соблюдая, прямо скажем, изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности. Тем самым мы вместе поставили мощный заслон эпидемии ",- сказал Путин.
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