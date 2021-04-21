https://ria.ru/20210421/putin-1729212500.html
Путин рассказал, от кого зависит улучшение социальной инфраструктуры
Путин рассказал, от кого зависит улучшение социальной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов образований, работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:28
2021-04-21T10:28
2021-04-21T10:28
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов образований, работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив, что от работников органов самоуправления зависит совершенствование социальной инфраструктуры, телеграмма опубликована на сайте Кремля.В среду в России отмечается День местного самоуправления."От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий. И здесь мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами", - говорится в сообщении.Президент отметил, что в России институт местного самоуправления имеет глубокие исторические корни и традиции."Земства и органы городского самоуправления достойно выполняли свою миссию, сумели вовлечь в решение местных проблем представителей всех сословий, сыграли важную роль в развитии образования, здравоохранения, общественного просвещения", - добавляется в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что в современной России на муниципалитеты возложены не менее ответственные задачи.
https://ria.ru/20210415/putin-1728442330.html
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил глав и депутатов образований, работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив, что от работников органов самоуправления зависит совершенствование социальной инфраструктуры, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
В среду в России
отмечается День местного самоуправления.
"От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий. И здесь мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что в России институт местного самоуправления имеет глубокие исторические корни и традиции.
"Земства и органы городского самоуправления достойно выполняли свою миссию, сумели вовлечь в решение местных проблем представителей всех сословий, сыграли важную роль в развитии образования, здравоохранения, общественного просвещения", - добавляется в сообщении.
Глава РФ подчеркнул, что в современной России на муниципалитеты возложены не менее ответственные задачи.