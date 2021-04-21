https://ria.ru/20210421/putin-1729212500.html

Путин рассказал, от кого зависит улучшение социальной инфраструктуры

Путин рассказал, от кого зависит улучшение социальной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов образований, работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:28

2021-04-21T10:28

2021-04-21T10:28

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727554980_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2fad1b30622f9ec28321db42ff160f33.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов образований, работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, отметив, что от работников органов самоуправления зависит совершенствование социальной инфраструктуры, телеграмма опубликована на сайте Кремля.В среду в России отмечается День местного самоуправления."От эффективности их деятельности во многом зависят состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и поселков, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий. И здесь мы рассчитываем на вас, работников местного самоуправления, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, умение поддерживать постоянный, конструктивный диалог с гражданами", - говорится в сообщении.Президент отметил, что в России институт местного самоуправления имеет глубокие исторические корни и традиции."Земства и органы городского самоуправления достойно выполняли свою миссию, сумели вовлечь в решение местных проблем представителей всех сословий, сыграли важную роль в развитии образования, здравоохранения, общественного просвещения", - добавляется в сообщении.Глава РФ подчеркнул, что в современной России на муниципалитеты возложены не менее ответственные задачи.

https://ria.ru/20210415/putin-1728442330.html

https://ria.ru/20210401/pensii-1603718945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество