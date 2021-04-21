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Эксперты рассказали, что ожидают услышать в послании Путина
Эксперты рассказали, что ожидают услышать в послании Путина
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду может озвучить меры по снижению зависимости российской экономики от доллара и повышению РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:11
2021-04-21T07:11
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Сергей Астахов. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду может озвучить меры по снижению зависимости российской экономики от доллара и повышению значимости рубля в мировой торговле, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты.В своем выступлении президент также может объявить новые инициативы поддержки экономики и социальной сферы, а также затронет геополитические вопросы, включая санкции, полагают они.В послании будут сигналы "вовне" в свете эскалации в отношениях Россия-Запад и новые инициативы по стимулированию экономики и доходов населения, ожидает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольги Беленькой, будут озвучены новые меры поддержки экономики и социальной сферы. "Фактически, такой сигнал уже дал Путин, назвав среди важнейших направлений социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", - считает эксперт.Основное содержание послания может быть связано с выходом экономики из пандемии и новым обострением отношений с США, предполагает аналитик компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов.Беленькая также не исключает, что будут затронуты и геополитические вопросы, в том числе недавно введенные санкции США против рублевого госдолга и угрозы их ужесточения, а именно отключение России от SWIFT и запрет на приобретение государственных ценных бумаги на вторичном рынке."Вероятно, будет заявлен новый пакет государственных инвестиций в инфраструктуру, меры по дальнейшей интеграции в ЕАЭС и ШОС, в том числе и в вопросе перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. В рамках этой темы могут быть озвучены темы альтернативных SWIFT платежных систем, цифрового рубля", - прогнозирует Дроздов.Уход от доллараБеленькая предполагает, что президент коснется темы снижения зависимости российской экономики от долларовых расчетов и повышения доли рублевых как на пространстве ЕАЭС, так и увеличения доли расчетов в национальных валютах с другими заинтересованными странами.Основные меры по снижению зависимости российской экономики от доллара уже предприняты, считает Полевой. В частности, произведен максимально возможный переход на расчеты в национальных валютах и евро с рядом стран, включая Китай и Индию, осуществлено изменение структуры международных резервов.Основной канал снижения зависимости – это повышение экономической значимости российской экономики в мире за счет опережающего роста и диверсификация экономической связей, подчеркивает Полевой.Пот его мнению, повышение значимости рубля в мировой торговле будет расти лишь в случае увеличения объемов внешней торговли РФ с другими странами и повышения доли российской экономики в мировой.Защита рубляСлабый рубль выгоден для экспортеров и облегчает наполнение бюджета, говорит Дроздов. Поэтому он думает, что в данном направлении какие-то значимые меры вряд ли будут предприняты.Защищать рубль нет особой необходимости, поскольку плавающий курс рубля сам по себе обеспечивает элемент защиты экономики и платежного баланса, подтверждает Полевой. "В рубле уже давно заложена геополитическая премия, поэтому и его реакция на последние санкции была крайне сдержанной. Но каких-то значимых угроз рублю без серьезного ужесточения санкций пока не видно, особенно в свете закрытых для туризма границ", - считает аналитик.Инфраструктурные проектыБеленькая полагает, что в послании может получить развитие инициированная президентом ранее тема инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх установленной законом планки 7% ВВП в инфраструктурные проекты. Минфин сообщил недавно, что текущие цены на нефть позволяют к концу года ожидать превышения этого уровня на 1 триллион рублей, добавляет она.Бизнесу могут быть предложены налоговые стимулы для инвестирования в такие проекты, уточняет Беленькая. Возможны заявления о продлении или плановом завершении с июля программы льготной ипотеки, о поддержке малого и среднего бизнеса, предполагает она.Беленькая считает, что новые бюджетные инициативы могут ускорить рост экономики. Одновременно от их масштаба будет зависеть и скорость возвращения Центробанка России к нейтральной денежно-кредитной политике, то есть скорость повышения ключевой ставки, поскольку ЦБ РФ считает увеличение бюджетных расходов проинфляционным фактором.
https://ria.ru/20210421/putin-1729196742.html
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729140556.html
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россия, владимир путин, экономика

Эксперты рассказали, что ожидают услышать в послании Путина

07:11 21.04.2021
 
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Сергей Астахов. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду может озвучить меры по снижению зависимости российской экономики от доллара и повышению значимости рубля в мировой торговле, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты.
В своем выступлении президент также может объявить новые инициативы поддержки экономики и социальной сферы, а также затронет геополитические вопросы, включая санкции, полагают они.
В послании будут сигналы "вовне" в свете эскалации в отношениях Россия-Запад и новые инициативы по стимулированию экономики и доходов населения, ожидает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.
По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольги Беленькой, будут озвучены новые меры поддержки экономики и социальной сферы. "Фактически, такой сигнал уже дал Путин, назвав среди важнейших направлений социальную сферу и проекты инфраструктурного развития", - считает эксперт.
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Основное содержание послания может быть связано с выходом экономики из пандемии и новым обострением отношений с США, предполагает аналитик компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов.
Беленькая также не исключает, что будут затронуты и геополитические вопросы, в том числе недавно введенные санкции США против рублевого госдолга и угрозы их ужесточения, а именно отключение России от SWIFT и запрет на приобретение государственных ценных бумаги на вторичном рынке.
"Вероятно, будет заявлен новый пакет государственных инвестиций в инфраструктуру, меры по дальнейшей интеграции в ЕАЭС и ШОС, в том числе и в вопросе перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. В рамках этой темы могут быть озвучены темы альтернативных SWIFT платежных систем, цифрового рубля", - прогнозирует Дроздов.
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Уход от доллара

Беленькая предполагает, что президент коснется темы снижения зависимости российской экономики от долларовых расчетов и повышения доли рублевых как на пространстве ЕАЭС, так и увеличения доли расчетов в национальных валютах с другими заинтересованными странами.
Основные меры по снижению зависимости российской экономики от доллара уже предприняты, считает Полевой. В частности, произведен максимально возможный переход на расчеты в национальных валютах и евро с рядом стран, включая Китай и Индию, осуществлено изменение структуры международных резервов.
Основной канал снижения зависимости – это повышение экономической значимости российской экономики в мире за счет опережающего роста и диверсификация экономической связей, подчеркивает Полевой.
Пот его мнению, повышение значимости рубля в мировой торговле будет расти лишь в случае увеличения объемов внешней торговли РФ с другими странами и повышения доли российской экономики в мировой.
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Защита рубля

Слабый рубль выгоден для экспортеров и облегчает наполнение бюджета, говорит Дроздов. Поэтому он думает, что в данном направлении какие-то значимые меры вряд ли будут предприняты.
Защищать рубль нет особой необходимости, поскольку плавающий курс рубля сам по себе обеспечивает элемент защиты экономики и платежного баланса, подтверждает Полевой. "В рубле уже давно заложена геополитическая премия, поэтому и его реакция на последние санкции была крайне сдержанной. Но каких-то значимых угроз рублю без серьезного ужесточения санкций пока не видно, особенно в свете закрытых для туризма границ", - считает аналитик.
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Инфраструктурные проекты

Беленькая полагает, что в послании может получить развитие инициированная президентом ранее тема инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх установленной законом планки 7% ВВП в инфраструктурные проекты. Минфин сообщил недавно, что текущие цены на нефть позволяют к концу года ожидать превышения этого уровня на 1 триллион рублей, добавляет она.
Бизнесу могут быть предложены налоговые стимулы для инвестирования в такие проекты, уточняет Беленькая. Возможны заявления о продлении или плановом завершении с июля программы льготной ипотеки, о поддержке малого и среднего бизнеса, предполагает она.
Беленькая считает, что новые бюджетные инициативы могут ускорить рост экономики. Одновременно от их масштаба будет зависеть и скорость возвращения Центробанка России к нейтральной денежно-кредитной политике, то есть скорость повышения ключевой ставки, поскольку ЦБ РФ считает увеличение бюджетных расходов проинфляционным фактором.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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