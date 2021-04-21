Поклонская рассказала об ожиданиях от послания Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет началом нового этапа развития страны, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Федеральное послание президент огласит 21 апреля в 12.00 мск.
"Послание станет началом нового этапа развития нашей страны, выхода из сложных условий пандемии. На пороге предстоящих парламентских выборов, по всей видимости, будет дана оценка работы Думы седьмого созыва. Конечно, для себя лично, важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнерских отношений суверенных и братских государств, ситуации на Донбассе и выходе из кризиса, который затянул наши страны и привел в тупик", - сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что знает только одного президента в мире, чье ежегодное послание слушают все страны.
"Это Владимир Путин. Для меня, как и для других жителей полуострова, послание президента России является особенным событием", - подчеркнула Поклонская.