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Поклонская рассказала об ожиданиях от послания Путина
Поклонская рассказала об ожиданиях от послания Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет началом нового этапа развития страны, считает зампред комитета Госдумы по международным РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T06:56
2021-04-21T06:56
россия
наталья поклонская
владимир путин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет началом нового этапа развития страны, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.Федеральное послание президент огласит 21 апреля в 12.00 мск.Она подчеркнула, что знает только одного президента в мире, чье ежегодное послание слушают все страны."Это Владимир Путин. Для меня, как и для других жителей полуострова, послание президента России является особенным событием", - подчеркнула Поклонская.
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россия, наталья поклонская, владимир путин, политика

Поклонская рассказала об ожиданиях от послания Путина

06:56 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет началом нового этапа развития страны, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Федеральное послание президент огласит 21 апреля в 12.00 мск.
"Послание станет началом нового этапа развития нашей страны, выхода из сложных условий пандемии. На пороге предстоящих парламентских выборов, по всей видимости, будет дана оценка работы Думы седьмого созыва. Конечно, для себя лично, важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнерских отношений суверенных и братских государств, ситуации на Донбассе и выходе из кризиса, который затянул наши страны и привел в тупик", - сказала РИА Новости Поклонская.
Она подчеркнула, что знает только одного президента в мире, чье ежегодное послание слушают все страны.
"Это Владимир Путин. Для меня, как и для других жителей полуострова, послание президента России является особенным событием", - подчеркнула Поклонская.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
00:00
Путин в своем послании подготовил нечто новое для россиян
 
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LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
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