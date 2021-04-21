Поклонская рассказала об ожиданиях от послания Путина

"Послание станет началом нового этапа развития нашей страны, выхода из сложных условий пандемии. На пороге предстоящих парламентских выборов, по всей видимости, будет дана оценка работы Думы седьмого созыва. Конечно, для себя лично, важно будет услышать о развитии отношений с Украиной и возвращении на путь партнерских отношений суверенных и братских государств, ситуации на Донбассе и выходе из кризиса, который затянул наши страны и привел в тупик", - сказала РИА Новости Поклонская.