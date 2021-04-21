https://ria.ru/20210421/proryv-1729232425.html

Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин

Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:10

2021-04-21T12:10

2021-04-21T12:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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россия

коронавирусы

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса."Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.По его словам, эти и другие достижения последних лет - прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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