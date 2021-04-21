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Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:10
2021-04-21T12:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса."Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.По его словам, эти и другие достижения последних лет - прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин

12:10 21.04.2021 (обновлено: 12:21 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса.
"Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, эти и другие достижения последних лет - прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуВладимир ПутинОбщество
 
 
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