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Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:10
2021-04-21T12:10
2021-04-21T12:21
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские ученые в пандемию совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от коронавируса."Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.По его словам, эти и другие достижения последних лет - прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество