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На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T04:25
2021-04-21T04:25
2021-04-21T11:07
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр — РИА Новости. Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области."Полиция работает еще со вчерашнего дня (вторника. — Прим. ред.), заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается", — сообщили в УМВД.По данным поисково-спасательного отряда "СОВА", одиннадцатилетний мальчик ушел из дома 19 апреля в шесть часов вечера и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.Мальчик был одет в черно-синюю куртку, черные кроссовки в сеточку с белыми полосками, черную спортивную шапку. Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русле волосы, короткая стрижка, сообщают поисковики.Из особых примет — родинка на правой щеке, не выговаривает букву "р".
https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html
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россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр — РИА Новости.
Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске
, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России
по Сахалинской области
.
"Полиция работает еще со вчерашнего дня (вторника. — Прим. ред.), заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается", — сообщили в УМВД.
По данным поисково-спасательного отряда "СОВА", одиннадцатилетний мальчик ушел из дома 19 апреля в шесть часов вечера и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
Мальчик был одет в черно-синюю куртку, черные кроссовки в сеточку с белыми полосками, черную спортивную шапку. Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русле волосы, короткая стрижка, сообщают поисковики.
Из особых примет — родинка на правой щеке, не выговаривает букву "р".