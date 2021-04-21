https://ria.ru/20210421/propavshiy-1729194849.html

На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад

На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад

Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T04:25

2021-04-21T04:25

2021-04-21T11:07

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр — РИА Новости. Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области."Полиция работает еще со вчерашнего дня (вторника. — Прим. ред.), заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается", — сообщили в УМВД.По данным поисково-спасательного отряда "СОВА", одиннадцатилетний мальчик ушел из дома 19 апреля в шесть часов вечера и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.Мальчик был одет в черно-синюю куртку, черные кроссовки в сеточку с белыми полосками, черную спортивную шапку. Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русле волосы, короткая стрижка, сообщают поисковики.Из особых примет — родинка на правой щеке, не выговаривает букву "р".

https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия