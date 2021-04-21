Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/propavshiy-1729194849.html
На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T04:25
2021-04-21T11:07
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40564/52/405645288_0:728:2037:1874_1920x0_80_0_0_32471761411a8e717eaa27559acd99ba.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр — РИА Новости. Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области."Полиция работает еще со вчерашнего дня (вторника. — Прим. ред.), заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается", — сообщили в УМВД.По данным поисково-спасательного отряда "СОВА", одиннадцатилетний мальчик ушел из дома 19 апреля в шесть часов вечера и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.Мальчик был одет в черно-синюю куртку, черные кроссовки в сеточку с белыми полосками, черную спортивную шапку. Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русле волосы, короткая стрижка, сообщают поисковики.Из особых примет — родинка на правой щеке, не выговаривает букву "р".
https://ria.ru/20210419/gimalai-1728875414.html
россия
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40564/52/405645288_0:260:2037:1788_1920x0_80_0_0_341eefcb4514e4a2fa91477116778106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад

04:25 21.04.2021 (обновлено: 11:07 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 апр — РИА Новости. Пятиклассника два дня ищут в Южно-Сахалинске, он ушел из дома вечером 19 апреля, сообщили в среду в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.
"Полиция работает еще со вчерашнего дня (вторника. — Прим. ред.), заявление поступило, личный состав ориентирован на розыск, местонахождение устанавливается", — сообщили в УМВД.
По данным поисково-спасательного отряда "СОВА", одиннадцатилетний мальчик ушел из дома 19 апреля в шесть часов вечера и до сих пор не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
Мальчик был одет в черно-синюю куртку, черные кроссовки в сеточку с белыми полосками, черную спортивную шапку. Рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русле волосы, короткая стрижка, сообщают поисковики.
Из особых примет — родинка на правой щеке, не выговаривает букву "р".
Озеро Рупукунд - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 09:01Туризм
В Гималаях нашли пропавших российских альпинистов
 
РоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ежегодное послание президента Федеральному СобраниюПослание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж10:54
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Суд признал приговор срочнику Шамсутдинову законным
12:23Путин призвал не допускать распространение коронавируса извне
12:21Мировое здравоохранение стоит на пороге революции, заявил Путин
12:20Путин заявил о наращивании поставок мобильных медцентров в регионы
12:19Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
12:18Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров с 1 июля
12:18Путин поручил главам регионов ежедневно заниматься вопросами вакцинации
12:16Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса
12:15Коронавирус не побежден окончательно, заявил Путин
12:15Путин призвал россиян соблюдать меры предосторожности по коронавирусу
12:14Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
12:14Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
12:13Путин заявил о приверженности России защите традиционных ценностей
12:12Путин отметил работу военных и силовиков во время пандемии
12:12Россияне в пандемию проявили выдержку, заявил Путин
12:12Путин в послании затронет темы безопасности и внешней политики
12:10Российские ученые в пандемию совершили прорыв, заявил Путин
12:10Путин оценил действия властей и общества во время пандемии
12:08Путин поблагодарил россиян за напряженный труд во время пандемии
12:07Путин заявил об абсолютной неопределенности в начале пандемии
Лента новостейМолния