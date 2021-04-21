https://ria.ru/20210421/programma-1729241478.html

Путин поручил подготовить программу по снижению бедности семей с детьми

Путин поручил подготовить программу по снижению бедности семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а родителей-одиночек поддержать... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:30

2021-04-21T12:30

2021-04-21T17:45

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а родителей-одиночек поддержать отдельно."Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей",- сказал Путин в послании Федеральному собранию.Он подчеркнул, что ряд новых решений нужно принять уже сейчас. Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. "Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении - извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут - не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты",- сказал глава государства.Президент сообщил, что с 1 июля нынешнего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210414/bednost-1728311616.html

россия

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россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество