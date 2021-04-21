https://ria.ru/20210421/proekty-1729257813.html

Путин призвал четко и ритмично работать с инфраструктурными проектами

Путин призвал четко и ритмично работать с инфраструктурными проектами

Президент РФ Владимир Путин призвал регионы чётко и ритмично работать с инфраструктурными проектами, а правительству России помогать коллегам при возникновении... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:01

2021-04-21T13:01

2021-04-21T14:42

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин призвал регионы чётко и ритмично работать с инфраструктурными проектами, а правительству России помогать коллегам при возникновении сложностей.Президент отметил, что правительство РФ в то же время должно "быстро перерабатывать" эти проекты, а также помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются"."Помочь надо коллегам, а не отбрасывать в корзину. … Некоторые не могут сделать так, как вы требуете. Помогите им, и тогда работа пойдёт", - заявил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин