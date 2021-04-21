https://ria.ru/20210421/pozhar-1729223430.html

В Амурской области загорелись шесть домов

В Амурской области загорелись шесть домов

Крупный пожар ликвидируют в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, горят четыре нежилых и два жилых дома, пожар локализован, тушение... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:25

2021-04-21T11:25

2021-04-21T11:25

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белогорск

свободный

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, горят четыре нежилых и два жилых дома, пожар локализован, тушение осложняет сильный ветер, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Амурской области."В 15.55 (09.55 мск) пожар локализован", - сообщили журналистам в ГУМЧС России по Амурской области.Огонь тушат сотрудники пожарно-спасательного подразделения Шимановского района, группировка из Благовещенска, пожарные села Новогеоргиевка, добровольцы, также к месту пожара следуют пожарно-спасательные подразделения городов Свободный, Циолковский, Белогорск, Благовещенск."Для проведения авиаразведки будет применяться беспилотная авиация. Огнеборцы предпринимают все усилия для недопущения дальнейшего распространения огня", - уточняют в МЧС.Уточняется, что также к месту пожара из Благовещенска следуют оперативная группа под руководством замначальника ГУМЧС России по Амурской области Константина Рыбалко, специалисты испытательной пожарной лаборатории. В региональном управлении МЧС развернут оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, для координации действий."В жилых домах проживают четыре человека. На месте пожара работает группировка из трёх единиц техники и 18 человек, к месту направлены дополнительно силы и средства в количестве девяти единиц техники, 37 человек", - сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.

https://ria.ru/20210418/pozhar-1728779293.html

https://ria.ru/20210420/pozhar-1729019395.html

россия

белогорск

свободный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск, свободный, происшествия