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В Амурской области загорелись шесть домов
В Амурской области загорелись шесть домов
Крупный пожар ликвидируют в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, горят четыре нежилых и два жилых дома, пожар локализован, тушение... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:25
2021-04-21T11:25
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белогорск
свободный
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, горят четыре нежилых и два жилых дома, пожар локализован, тушение осложняет сильный ветер, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Амурской области."В 15.55 (09.55 мск) пожар локализован", - сообщили журналистам в ГУМЧС России по Амурской области.Огонь тушат сотрудники пожарно-спасательного подразделения Шимановского района, группировка из Благовещенска, пожарные села Новогеоргиевка, добровольцы, также к месту пожара следуют пожарно-спасательные подразделения городов Свободный, Циолковский, Белогорск, Благовещенск."Для проведения авиаразведки будет применяться беспилотная авиация. Огнеборцы предпринимают все усилия для недопущения дальнейшего распространения огня", - уточняют в МЧС.Уточняется, что также к месту пожара из Благовещенска следуют оперативная группа под руководством замначальника ГУМЧС России по Амурской области Константина Рыбалко, специалисты испытательной пожарной лаборатории. В региональном управлении МЧС развернут оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, для координации действий."В жилых домах проживают четыре человека. На месте пожара работает группировка из трёх единиц техники и 18 человек, к месту направлены дополнительно силы и средства в количестве девяти единиц техники, 37 человек", - сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.
https://ria.ru/20210418/pozhar-1728779293.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск, свободный, происшествия

В Амурской области загорелись шесть домов

11:25 21.04.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, горят четыре нежилых и два жилых дома, пожар локализован, тушение осложняет сильный ветер, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Амурской области.
"На территории села Свободный Труд Шимановского района огнеборцы ликвидируют крупный пожар. По предварительной информации, произошло возгорание деревянного нежилого дома, от которого, в результате сильных порывов ветра, произошел переход огня на четыре нежилых и два жилых дома. Погибших, пострадавших нет", - сообщает ГУМЧС по региону.
"В 15.55 (09.55 мск) пожар локализован", - сообщили журналистам в ГУМЧС России по Амурской области.
Огонь тушат сотрудники пожарно-спасательного подразделения Шимановского района, группировка из Благовещенска, пожарные села Новогеоргиевка, добровольцы, также к месту пожара следуют пожарно-спасательные подразделения городов Свободный, Циолковский, Белогорск, Благовещенск.
"Для проведения авиаразведки будет применяться беспилотная авиация. Огнеборцы предпринимают все усилия для недопущения дальнейшего распространения огня", - уточняют в МЧС.
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В Пензенской области три человека погибли при пожаре в деревянном доме
Уточняется, что также к месту пожара из Благовещенска следуют оперативная группа под руководством замначальника ГУМЧС России по Амурской области Константина Рыбалко, специалисты испытательной пожарной лаборатории. В региональном управлении МЧС развернут оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, для координации действий.
"В жилых домах проживают четыре человека. На месте пожара работает группировка из трёх единиц техники и 18 человек, к месту направлены дополнительно силы и средства в количестве девяти единиц техники, 37 человек", - сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелогорскСвободныйПроисшествия
 
 
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