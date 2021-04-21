В Амурской области загорелись шесть домов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Крупный пожар ликвидируют в селе Свободный Труд Шимановского района Амурской области, горят четыре нежилых и два жилых дома, пожар локализован, тушение осложняет сильный ветер, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Амурской области.
"На территории села Свободный Труд Шимановского района огнеборцы ликвидируют крупный пожар. По предварительной информации, произошло возгорание деревянного нежилого дома, от которого, в результате сильных порывов ветра, произошел переход огня на четыре нежилых и два жилых дома. Погибших, пострадавших нет", - сообщает ГУМЧС по региону.
"В 15.55 (09.55 мск) пожар локализован", - сообщили журналистам в ГУМЧС России по Амурской области.
Огонь тушат сотрудники пожарно-спасательного подразделения Шимановского района, группировка из Благовещенска, пожарные села Новогеоргиевка, добровольцы, также к месту пожара следуют пожарно-спасательные подразделения городов Свободный, Циолковский, Белогорск, Благовещенск.
"Для проведения авиаразведки будет применяться беспилотная авиация. Огнеборцы предпринимают все усилия для недопущения дальнейшего распространения огня", - уточняют в МЧС.
Уточняется, что также к месту пожара из Благовещенска следуют оперативная группа под руководством замначальника ГУМЧС России по Амурской области Константина Рыбалко, специалисты испытательной пожарной лаборатории. В региональном управлении МЧС развернут оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, для координации действий.
"В жилых домах проживают четыре человека. На месте пожара работает группировка из трёх единиц техники и 18 человек, к месту направлены дополнительно силы и средства в количестве девяти единиц техники, 37 человек", - сообщил журналистам врио начальника ГУМЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.