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В Минобороны Германии уточнили позицию по "Северному потоку — 2"
В Минобороны Германии уточнили позицию по "Северному потоку — 2"
Политическая позиция главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока — 2" заключается в регулировании подачи газа по... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:45
2021-04-21T20:55
россия
северный поток — 2
минобороны германии
министерство обороны сша
сша
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Политическая позиция главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока — 2" заключается в регулировании подачи газа по трубопроводу, заявил на брифинге в Берлине представитель министерства."Министр обороны ФРГ делала заявления в этой связи, один раз — когда ее коллега, глава Пентагона (Ллойд. — Прим. ред.) Остин прибыл в Германию из США. Она &lt;...&gt; сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если "Северный поток — 2" будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России. Это ее политическая позиция", — пояснили в ведомстве.В министерстве также уточнили, что речь идет не столько о завершении строительства магистрали, сколько о подаче газа.Накануне Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дебатов заявила, что стоит вопрос об использовании трубопровода: будет ли по нему проводиться сырье и в каких объемах. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.СЩА продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения возведения российской магистрали. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний. Швейцарская Allseas остановила прокладку труб.Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, северный поток — 2, минобороны германии, министерство обороны сша, сша, берлин (город), в мире

В Минобороны Германии уточнили позицию по "Северному потоку — 2"

16:45 21.04.2021 (обновлено: 20:55 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ЛельчукБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Политическая позиция главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока — 2" заключается в регулировании подачи газа по трубопроводу, заявил на брифинге в Берлине представитель министерства.
"Министр обороны ФРГ делала заявления в этой связи, один раз — когда ее коллега, глава Пентагона (Ллойд. — Прим. ред.) Остин прибыл в Германию из США. Она <...> сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если "Северный поток — 2" будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России. Это ее политическая позиция", — пояснили в ведомстве.
В министерстве также уточнили, что речь идет не столько о завершении строительства магистрали, сколько о подаче газа.
Накануне Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дебатов заявила, что стоит вопрос об использовании трубопровода: будет ли по нему проводиться сырье и в каких объемах.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 14:17
Ряд немецких политиков призвали отказаться от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
СЩА продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения возведения российской магистрали. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний. Швейцарская Allseas остановила прокладку труб.
Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.
В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияСеверный поток — 2Минобороны ГерманииМинистерство обороны СШАСШАБерлин (город)В мире
 
 
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