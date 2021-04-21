https://ria.ru/20210421/potok-1729324592.html

В Минобороны Германии уточнили позицию по "Северному потоку — 2"

В Минобороны Германии уточнили позицию по "Северному потоку — 2"

Политическая позиция главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока — 2" заключается в регулировании подачи газа по... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:45

2021-04-21T16:45

2021-04-21T20:55

россия

северный поток — 2

минобороны германии

министерство обороны сша

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БЕРЛИН, 21 апр — РИА Новости. Политическая позиция главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в отношении "Северного потока — 2" заключается в регулировании подачи газа по трубопроводу, заявил на брифинге в Берлине представитель министерства."Министр обороны ФРГ делала заявления в этой связи, один раз — когда ее коллега, глава Пентагона (Ллойд. — Прим. ред.) Остин прибыл в Германию из США. Она <...> сказала, что глубоко убеждена в том, что, даже если "Северный поток — 2" будет продолжен, вопрос о транзите газа в конечном счете должен быть поставлен в зависимость от поведения России. Это ее политическая позиция", — пояснили в ведомстве.В министерстве также уточнили, что речь идет не столько о завершении строительства магистрали, сколько о подаче газа.Накануне Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время дебатов заявила, что стоит вопрос об использовании трубопровода: будет ли по нему проводиться сырье и в каких объемах. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.СЩА продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются не допустить завершения возведения российской магистрали. В декабре 2019 Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний. Швейцарская Allseas остановила прокладку труб.Работы возобновились спустя год. Сейчас строительство проекта вышло на финальную стадию: по данным Nord Stream 2 AG, осталось уложить 121 из 2460 километров газопровода.В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210419/potok-1728936842.html

россия

сша

берлин (город)

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россия, северный поток — 2, минобороны германии, министерство обороны сша, сша, берлин (город), в мире