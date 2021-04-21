https://ria.ru/20210421/posol-1729361388.html

Посол России отказался отвечать на вопросы о беседе с главой МИД Чехии

Посол России отказался отвечать на вопросы о беседе с главой МИД Чехии

Посол РФ Александр Змеевский покинул МИД Чехии, куда он был приглашен в связи с взаимной высылкой дипломатов РФ и Чехии, при этом он отказался ответить на... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:36

2021-04-21T19:36

2021-04-21T19:36

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ян гамачек

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ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Посол РФ Александр Змеевский покинул МИД Чехии, куда он был приглашен в связи с взаимной высылкой дипломатов РФ и Чехии, при этом он отказался ответить на вопросы присутствующих журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Посол России в Праге Александр Змеевский покинул в 17.40 по местному времени (18.40 мск) МИД Чехии, куда он был приглашен для обсуждения ситуации в связи с высылкой 18 российских дипломатов из Праги и ответной высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.Посол не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.

https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729303104.html

https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729215462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире