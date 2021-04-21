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Посол России отказался отвечать на вопросы о беседе с главой МИД Чехии
Посол России отказался отвечать на вопросы о беседе с главой МИД Чехии
Посол РФ Александр Змеевский покинул МИД Чехии, куда он был приглашен в связи с взаимной высылкой дипломатов РФ и Чехии, при этом он отказался ответить на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T19:36
2021-04-21T19:36
россия
ян гамачек
мария захарова
андрей бабиш
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Посол РФ Александр Змеевский покинул МИД Чехии, куда он был приглашен в связи с взаимной высылкой дипломатов РФ и Чехии, при этом он отказался ответить на вопросы присутствующих журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Посол России в Праге Александр Змеевский покинул в 17.40 по местному времени (18.40 мск) МИД Чехии, куда он был приглашен для обсуждения ситуации в связи с высылкой 18 российских дипломатов из Праги и ответной высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.Посол не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов.Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".Из страны были высланы 18 российских дипломатов.В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
https://ria.ru/20210421/chekhiya-1729303104.html
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россия, ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире

Посол России отказался отвечать на вопросы о беседе с главой МИД Чехии

19:36 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 21 апр – РИА Новости. Посол РФ Александр Змеевский покинул МИД Чехии, куда он был приглашен в связи с взаимной высылкой дипломатов РФ и Чехии, при этом он отказался ответить на вопросы присутствующих журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Посол России в Праге Александр Змеевский покинул в 17.40 по местному времени (18.40 мск) МИД Чехии, куда он был приглашен для обсуждения ситуации в связи с высылкой 18 российских дипломатов из Праги и ответной высылкой 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Якуб Кулганек - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 15:13
Президент Чехии назначил нового главу МИД
Посол не стал отвечать на вопросы присутствующих журналистов.
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии "маразматическим парадом".
Из страны были высланы 18 российских дипломатов.
В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну. Говоря о высылке большего числа дипломатов из России, чем было объявлено Прагой в адрес российской стороны, первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отметил, что работа посольства Чехии в Москве фактически парализована. В российском МИД в свою очередь заявили, что Прага заплатила за свои шаги в адрес Москвы "колоссальную" цену, но она сама нанесла удар по своей дипломатической службе.
Мужчина с флагом НАТО напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 10:46
Чехия предложила НАТО выступить с совместным заявлением по России
 
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