Минтруд назвал условие начисления пособия беременным
15:04 21.04.2021 (обновлено: 15:15 21.04.2021)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПеред выступлением президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 700 тысяч будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности, получат дополнительную поддержку, пособие в размере 6350 рублей будет назначаться, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, президент поручил выплачивать по 6 тысяч 350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации.
"Дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки", - говорится в сообщении Минтруда.
Как отметил глава ведомства Антон Котяков, поддержка будущих мам очень востребована. О необходимости увеличить пособия для самых нуждающихся говорили представители родительского сообщества, общественных организаций, представители "Единой России".
"Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг.
"Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в среднем по стране это порядка 6350 рублей", - добавили в Минтруде.
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