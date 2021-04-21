https://ria.ru/20210421/posobie-1729300428.html

Минтруд назвал условие начисления пособия беременным

Минтруд назвал условие начисления пособия беременным

Более 700 тысяч будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности, получат дополнительную поддержку, пособие в размере 6350 рублей будет назначаться,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:04

2021-04-21T15:04

2021-04-21T15:15

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 700 тысяч будущих мам, вставших на учет на ранних сроках беременности, получат дополнительную поддержку, пособие в размере 6350 рублей будет назначаться, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного прожиточного минимума, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, президент поручил выплачивать по 6 тысяч 350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации."Дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки", - говорится в сообщении Минтруда.Как отметил глава ведомства Антон Котяков, поддержка будущих мам очень востребована. О необходимости увеличить пособия для самых нуждающихся говорили представители родительского сообщества, общественных организаций, представители "Единой России"."Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба.Пособие будет выплачиваться ежемесячно с постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. За выплатой пособия необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России, подав заявление на портале госуслуг."Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина – в среднем по стране это порядка 6350 рублей", - добавили в Минтруде.

https://ria.ru/20210421/vyplaty-1729294708.html

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество