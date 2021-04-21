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В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки
В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки
Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:17
2021-04-21T20:17
2021-04-21T23:24
дженнифер псаки
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки.В послании Федеральном собранию Путин сравнил недружественные акции некоторых стран с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана.На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента США Джен Псаки спросили, как она оценивает это высказывание.В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую красную черту.Большая часть послания посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.
https://ria.ru/20210421/peskov-1729337042.html
сша
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дженнифер псаки, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, сша, в мире