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В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки

В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки

Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:17

2021-04-21T20:17

2021-04-21T23:24

дженнифер псаки

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки.В послании Федеральном собранию Путин сравнил недружественные акции некоторых стран с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана.На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента США Джен Псаки спросили, как она оценивает это высказывание.В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую красную черту.Большая часть послания посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.

https://ria.ru/20210421/peskov-1729337042.html

сша

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дженнифер псаки, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, сша, в мире