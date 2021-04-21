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В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки
В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки
Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T20:17
2021-04-21T23:24
дженнифер псаки
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки.В послании Федеральном собранию Путин сравнил недружественные акции некоторых стран с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана.На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента США Джен Псаки спросили, как она оценивает это высказывание.В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую красную черту.Большая часть послания посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.
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дженнифер псаки, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, сша, в мире

В Белом доме не приняли на свой счет слова Путина о Шерхане и Табаки

20:17 21.04.2021 (обновлено: 23:24 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Белый дом заявил, что не принимает на свой счет аллюзии президента России Владимира Путина из киплинговского "Маугли" о Шерхане и Табаки.
В послании Федеральном собранию Путин сравнил недружественные акции некоторых стран с поведением шакала Табаки, прихвостня тигра Шерхана.
На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента США Джен Псаки спросили, как она оценивает это высказывание.
"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа", — ответила Псаки.
В своем выступлении Путин также заявил, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом он выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую красную черту.
Большая часть послания посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Дженнифер ПсакиПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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