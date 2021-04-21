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Политологи оценили послание Путина Федеральному собранию
Политологи оценили послание Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:00
2021-04-21T17:00
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
марат баширов
центр политической информации
алексей мухин
госдума рф
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном шуму, который создают его оппоненты, в том числе за рубежом, при этом глава государства продемонстрировал решимость защищать интересы РФ, жестко отвечать на провокации извне, не проявив агрессии к лидерам других стран, считают опрошенные РИА Новости политологи.В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, центральными темами стали преодоление последствий пандемии, здравоохранение, демография, региональная проблематика и стимулирование бизнеса.Разговор с россиянами"Послание было спокойным, очень многое из того, что президент говорил, откровенно нравилось тем, кто слушает. И хотя это по форме послание Федеральному собранию, на мой взгляд, это, конечно, был такой, знаете, открытый разговор со всеми гражданами России, потому что там прозвучала и оценка того, что происходило в прошлом году, и что мы должны сделать в этом, и знаете, такой взгляд в будущее с вполне конкретными заданиями для правительства, депутатов и губернаторов. И, конечно, были посрамлены те, кто считали, что будет агрессивное выступление. Нет, президент 90% времени говорил о нашей внутренней политике. Он говорил о том, что нужно сделать у нас в стране", - сказал политолог Марат Баширов.Президент в послании продемонстрировал решимости защищать интересы России, при этом не проявив агрессии к лидерам других стран, подчеркнул политолог. Дальше, считает Баширов, членам правительства "нужно засучить рукава", потому что те сроки, которые поставил президент, особенно в вопросах социальной политики, прямой адресной помощи, достаточно короткие."Я думаю, что поручения выйдут уже сегодня, завтра, первые отчеты правительства должны появиться уже через месяц. Это касается в части политики в отношении семей, детей, образования и медицины", - отметил политолог.Неуслышанный информационный шумС мнением Баширова о том, что президент России в послании обозначил реально существующие проблемы, не заостряя внимание на отношении к РФ лидеров других стран, согласился директор Центра политической информации Алексей Мухин."То, что президент сосредоточился на социально-экономической проблематике и в значительной степени абстрагировался от внешних вызовов, которые в последнее время, мягко говоря, формировались искусственным образом нашими западными партнерами – это все оправданно, потому что президент, судя по всему, обращал внимание на реальные угрозы и вызовы и реальные проблемы. А не на тот информационный шум, который создают его оппоненты. Это раз. Второе – помощь, которую государство теперь намерено оказывать и продолжает оказывать социально уязвимым слоям населения, она от разовой превращается в системную. Это крайне важно", - сказал Мухин.Он отметил, что в России идет процесс стимулирования экономики и развития социальных отношений. "Ответственные определены, и, судя по всему, они будут отвечать в случае неудачи своими креслами. Это касается не только регионалов, но и членов правительства", - подчеркнул Мухин.Частичное освещение международной повестки, считает эксперт, "не означает, что в социально-экономическом положении россияне достигли пика в плохом смысле". "Нет, никакого пика нет, и президент констатировал то, что Россия достаточно эффективно и безболезненно проходит основные этапы социально экономического кризиса", - добавил он.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, в свою очередь, заявил, что, несмотря на достаточно спокойную повестку послания для журналистов, "правительству озвученные меры поддержки были интересны".Абсолютная безопасность РоссииГоворя о краткое освещении международной повестки, Баширов, выразил мнение, что президент уверен в защищенности страны от внешних угроз. "Безопасность России, с точки зрения внешних угроз, она абсолютна и находится на очень высоком уровне. При этом мы с вами понимаем, что основные вызовы, вопросы, которые волнуют население, они касаются нашей обычной жизни, поэтому президент как человек ответственный, основной защитник нации, он говорит о том, что болит внутри страны. Это очень важно", - подчеркнул политолог.По его мнению, Россия предпримет огромные усилия по повышению инвестиционной привлекательности и на этом фоне введенные другими странами санкции становятся белым шумом и не работают. "Более того, президент сегодня, например, объявил о том, что, с точки зрения открытости страны, у нас будут действовать так называемые электронные визы, то есть это то, что действовало во время чемпионата по футболу. Это совершенно легкий визовый режим, то есть мы не боимся, чтобы к нам приезжали. Более того, мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы", - добавил политолог.Баширов также прокомментировал слова Путина о переворотах и политических убийствах. Президент в этом вопросе упоминал в том числе и Белоруссию."Это было сказано в контексте того, что недопустимо нарушать международное законодательство, недопустимо свергать власть в других государствах через перевороты. Мы с вами видели, к чему эти перевороты приводят во всех странах, где были реализованы механизмы цветных революций. Никто из них счастливо не зажил, там же просто разрушена государственная основа в этих странах", - сказал он.Политолог подчеркнул, что цветные революции также приводят к расслоению между богатой элитой и обычным народом, в странах уничтожается промышленность, сельское хозяйство. "Вот о чем говорит президент, о том, что это недопустимо. И то, что это не случилось в Белоруссии, и то, что этому есть доказательства, что люди реально пытались это организовать варварскими методами. Я думаю, что он просто был обязан об этом сказать, о недопустимости этого. И тем более, насколько я понимаю, он поставил вопрос о том, что надо вновь возвращаться к вопросу проведения саммита пяти государств, которые обладают ядерным оружием и вырабатывают новую систему безопасности, которая будет в себя включать и обычные системы вооружений", - заключил Баширов.На вопрос, почему президент не раскрыл тему выборов в Госдуму, политолог ответил, что Путин "сказал самое главное, что необходимо эти выборы проводить прозрачно, честно и на конкурентной основе". "Как гарант конституции он произнес самое главное. Я думаю, что это то, что хотели услышать все политические игроки. Он же сказал, что стабильность – ключевое требование к нашей политической системе в предвыборное время", - отметил Баширов.Мухин, в свою очередь, считает, что президент не коснулся темы выборов из-за стабильности политической системы в России. "Про выборы вообще ничего не прозвучало по очень простой причине – у нас система политическая не турбулентного типа, а стабильная, поэтому что о ней говорить? А выборы, избирательный процесс - он настолько отточен, настолько находится в автоматическом режиме, что никаких проблем нет", - считает он.
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729322162.html
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https://ria.ru/20210421/kreml-1729304373.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, марат баширов, центр политической информации, алексей мухин, госдума рф, владимир путин, белоруссия, политика

Политологи оценили послание Путина Федеральному собранию

17:00 21.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном шуму, который создают его оппоненты, в том числе за рубежом, при этом глава государства продемонстрировал решимость защищать интересы РФ, жестко отвечать на провокации извне, не проявив агрессии к лидерам других стран, считают опрошенные РИА Новости политологи.
В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, центральными темами стали преодоление последствий пандемии, здравоохранение, демография, региональная проблематика и стимулирование бизнеса.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 16:30
Косачев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Разговор с россиянами

"Послание было спокойным, очень многое из того, что президент говорил, откровенно нравилось тем, кто слушает. И хотя это по форме послание Федеральному собранию, на мой взгляд, это, конечно, был такой, знаете, открытый разговор со всеми гражданами России, потому что там прозвучала и оценка того, что происходило в прошлом году, и что мы должны сделать в этом, и знаете, такой взгляд в будущее с вполне конкретными заданиями для правительства, депутатов и губернаторов. И, конечно, были посрамлены те, кто считали, что будет агрессивное выступление. Нет, президент 90% времени говорил о нашей внутренней политике. Он говорил о том, что нужно сделать у нас в стране", - сказал политолог Марат Баширов.
Президент в послании продемонстрировал решимости защищать интересы России, при этом не проявив агрессии к лидерам других стран, подчеркнул политолог. Дальше, считает Баширов, членам правительства "нужно засучить рукава", потому что те сроки, которые поставил президент, особенно в вопросах социальной политики, прямой адресной помощи, достаточно короткие.
"Я думаю, что поручения выйдут уже сегодня, завтра, первые отчеты правительства должны появиться уже через месяц. Это касается в части политики в отношении семей, детей, образования и медицины", - отметил политолог.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с молодыми участниками предварительного голосования Единой России по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 16:23
Медведев назвал послание Путина планом развития России

Неуслышанный информационный шум

С мнением Баширова о том, что президент России в послании обозначил реально существующие проблемы, не заостряя внимание на отношении к РФ лидеров других стран, согласился директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"То, что президент сосредоточился на социально-экономической проблематике и в значительной степени абстрагировался от внешних вызовов, которые в последнее время, мягко говоря, формировались искусственным образом нашими западными партнерами – это все оправданно, потому что президент, судя по всему, обращал внимание на реальные угрозы и вызовы и реальные проблемы. А не на тот информационный шум, который создают его оппоненты. Это раз. Второе – помощь, которую государство теперь намерено оказывать и продолжает оказывать социально уязвимым слоям населения, она от разовой превращается в системную. Это крайне важно", - сказал Мухин.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 16:05
В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина
Он отметил, что в России идет процесс стимулирования экономики и развития социальных отношений. "Ответственные определены, и, судя по всему, они будут отвечать в случае неудачи своими креслами. Это касается не только регионалов, но и членов правительства", - подчеркнул Мухин.
Частичное освещение международной повестки, считает эксперт, "не означает, что в социально-экономическом положении россияне достигли пика в плохом смысле". "Нет, никакого пика нет, и президент констатировал то, что Россия достаточно эффективно и безболезненно проходит основные этапы социально экономического кризиса", - добавил он.
Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, в свою очередь, заявил, что, несмотря на достаточно спокойную повестку послания для журналистов, "правительству озвученные меры поддержки были интересны".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 15:17
В Кремле рассказали, как готовились к посланию президента

Абсолютная безопасность России

Говоря о краткое освещении международной повестки, Баширов, выразил мнение, что президент уверен в защищенности страны от внешних угроз. "Безопасность России, с точки зрения внешних угроз, она абсолютна и находится на очень высоком уровне. При этом мы с вами понимаем, что основные вызовы, вопросы, которые волнуют население, они касаются нашей обычной жизни, поэтому президент как человек ответственный, основной защитник нации, он говорит о том, что болит внутри страны. Это очень важно", - подчеркнул политолог.
По его мнению, Россия предпримет огромные усилия по повышению инвестиционной привлекательности и на этом фоне введенные другими странами санкции становятся белым шумом и не работают. "Более того, президент сегодня, например, объявил о том, что, с точки зрения открытости страны, у нас будут действовать так называемые электронные визы, то есть это то, что действовало во время чемпионата по футболу. Это совершенно легкий визовый режим, то есть мы не боимся, чтобы к нам приезжали. Более того, мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы", - добавил политолог.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 14:41
Москалькова оценила меры, озвученные Путиным в послании
Баширов также прокомментировал слова Путина о переворотах и политических убийствах. Президент в этом вопросе упоминал в том числе и Белоруссию.
"Это было сказано в контексте того, что недопустимо нарушать международное законодательство, недопустимо свергать власть в других государствах через перевороты. Мы с вами видели, к чему эти перевороты приводят во всех странах, где были реализованы механизмы цветных революций. Никто из них счастливо не зажил, там же просто разрушена государственная основа в этих странах", - сказал он.
Политолог подчеркнул, что цветные революции также приводят к расслоению между богатой элитой и обычным народом, в странах уничтожается промышленность, сельское хозяйство. "Вот о чем говорит президент, о том, что это недопустимо. И то, что это не случилось в Белоруссии, и то, что этому есть доказательства, что люди реально пытались это организовать варварскими методами. Я думаю, что он просто был обязан об этом сказать, о недопустимости этого. И тем более, насколько я понимаю, он поставил вопрос о том, что надо вновь возвращаться к вопросу проведения саммита пяти государств, которые обладают ядерным оружием и вырабатывают новую систему безопасности, которая будет в себя включать и обычные системы вооружений", - заключил Баширов.
Вместе добьемся поставленных задач: послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
1 из 13

Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
2 из 13

Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.

Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
3 из 13

"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
4 из 13

Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
5 из 13

Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.

Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского смотрят трансляцию послания президента РФ Федеральному Собранию
6 из 13

Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
7 из 13

Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / POOL

До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
8 из 13

До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

© РИА Новости / POOL
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
9 из 13

Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
10 из 13

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.

Игорь Сечин и Алексей Миллер перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
11 из 13

Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.

Трансляция послания президента РФ Федеральному Собранию
12 из 13

"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием Федеральному Собранию
13 из 13

Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
1 из 13

Нынешнее послание было посвящено внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Тем не менее Путин затронул и внешние проблемы, и тему безопасности.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Президент начал выступление с темы пандемии. Он отметил работу врачей и ученых и поблагодарил всех россиян за напряженный труд в тяжелый период.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
3 из 13

"У меня была твердая уверенность, что мы преодолеем все испытания, власти и общество действовали ответственно и солидарно", — подчеркнул президент.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент поручил правительству к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а также представить меры по социально-экономическому развитию страны.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
6 из 13

Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для развития страны нужны инфраструктурные проекты, и президент предложил регионам принципиально новый инструмент — бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
8 из 13

До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".

© РИА Новости / POOL
9 из 13

Затрагивая тему безопасности, Путин заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить глобальную стабильность и создать среду бесконфликтного существования.

© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
10 из 13

Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Завершая свою речь, глава государства подчеркнул, что Россия обладает надежным потенциалом, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса и идти вперед.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
12 из 13

"Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы перед собой поставили", — сказал президент, обращаясь к гражданам России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Обращения главы государства к парламенту длятся в среднем чуть более часа. На этот раз Владимир Путин оглашал послание 78 минут.

© РИА Новости / Михаил Метцель
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На вопрос, почему президент не раскрыл тему выборов в Госдуму, политолог ответил, что Путин "сказал самое главное, что необходимо эти выборы проводить прозрачно, честно и на конкурентной основе". "Как гарант конституции он произнес самое главное. Я думаю, что это то, что хотели услышать все политические игроки. Он же сказал, что стабильность – ключевое требование к нашей политической системе в предвыборное время", - отметил Баширов.
Мухин, в свою очередь, считает, что президент не коснулся темы выборов из-за стабильности политической системы в России. "Про выборы вообще ничего не прозвучало по очень простой причине – у нас система политическая не турбулентного типа, а стабильная, поэтому что о ней говорить? А выборы, избирательный процесс - он настолько отточен, настолько находится в автоматическом режиме, что никаких проблем нет", - считает он.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияМарат БашировЦентр политической информацииАлексей МухинГосдума РФВладимир ПутинБелоруссияПолитика
 
 
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