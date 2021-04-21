https://ria.ru/20210421/poslanie-1729328894.html

Политологи оценили послание Путина Федеральному собранию

Политологи оценили послание Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:00

2021-04-21T17:00

2021-04-21T17:00

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

марат баширов

центр политической информации

алексей мухин

госдума рф

владимир путин

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729291010_0:238:2843:1837_1920x0_80_0_0_32592a87650305f8541d871550408040.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном шуму, который создают его оппоненты, в том числе за рубежом, при этом глава государства продемонстрировал решимость защищать интересы РФ, жестко отвечать на провокации извне, не проявив агрессии к лидерам других стран, считают опрошенные РИА Новости политологи.В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, центральными темами стали преодоление последствий пандемии, здравоохранение, демография, региональная проблематика и стимулирование бизнеса.Разговор с россиянами"Послание было спокойным, очень многое из того, что президент говорил, откровенно нравилось тем, кто слушает. И хотя это по форме послание Федеральному собранию, на мой взгляд, это, конечно, был такой, знаете, открытый разговор со всеми гражданами России, потому что там прозвучала и оценка того, что происходило в прошлом году, и что мы должны сделать в этом, и знаете, такой взгляд в будущее с вполне конкретными заданиями для правительства, депутатов и губернаторов. И, конечно, были посрамлены те, кто считали, что будет агрессивное выступление. Нет, президент 90% времени говорил о нашей внутренней политике. Он говорил о том, что нужно сделать у нас в стране", - сказал политолог Марат Баширов.Президент в послании продемонстрировал решимости защищать интересы России, при этом не проявив агрессии к лидерам других стран, подчеркнул политолог. Дальше, считает Баширов, членам правительства "нужно засучить рукава", потому что те сроки, которые поставил президент, особенно в вопросах социальной политики, прямой адресной помощи, достаточно короткие."Я думаю, что поручения выйдут уже сегодня, завтра, первые отчеты правительства должны появиться уже через месяц. Это касается в части политики в отношении семей, детей, образования и медицины", - отметил политолог.Неуслышанный информационный шумС мнением Баширова о том, что президент России в послании обозначил реально существующие проблемы, не заостряя внимание на отношении к РФ лидеров других стран, согласился директор Центра политической информации Алексей Мухин."То, что президент сосредоточился на социально-экономической проблематике и в значительной степени абстрагировался от внешних вызовов, которые в последнее время, мягко говоря, формировались искусственным образом нашими западными партнерами – это все оправданно, потому что президент, судя по всему, обращал внимание на реальные угрозы и вызовы и реальные проблемы. А не на тот информационный шум, который создают его оппоненты. Это раз. Второе – помощь, которую государство теперь намерено оказывать и продолжает оказывать социально уязвимым слоям населения, она от разовой превращается в системную. Это крайне важно", - сказал Мухин.Он отметил, что в России идет процесс стимулирования экономики и развития социальных отношений. "Ответственные определены, и, судя по всему, они будут отвечать в случае неудачи своими креслами. Это касается не только регионалов, но и членов правительства", - подчеркнул Мухин.Частичное освещение международной повестки, считает эксперт, "не означает, что в социально-экономическом положении россияне достигли пика в плохом смысле". "Нет, никакого пика нет, и президент констатировал то, что Россия достаточно эффективно и безболезненно проходит основные этапы социально экономического кризиса", - добавил он.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, в свою очередь, заявил, что, несмотря на достаточно спокойную повестку послания для журналистов, "правительству озвученные меры поддержки были интересны".Абсолютная безопасность РоссииГоворя о краткое освещении международной повестки, Баширов, выразил мнение, что президент уверен в защищенности страны от внешних угроз. "Безопасность России, с точки зрения внешних угроз, она абсолютна и находится на очень высоком уровне. При этом мы с вами понимаем, что основные вызовы, вопросы, которые волнуют население, они касаются нашей обычной жизни, поэтому президент как человек ответственный, основной защитник нации, он говорит о том, что болит внутри страны. Это очень важно", - подчеркнул политолог.По его мнению, Россия предпримет огромные усилия по повышению инвестиционной привлекательности и на этом фоне введенные другими странами санкции становятся белым шумом и не работают. "Более того, президент сегодня, например, объявил о том, что, с точки зрения открытости страны, у нас будут действовать так называемые электронные визы, то есть это то, что действовало во время чемпионата по футболу. Это совершенно легкий визовый режим, то есть мы не боимся, чтобы к нам приезжали. Более того, мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы", - добавил политолог.Баширов также прокомментировал слова Путина о переворотах и политических убийствах. Президент в этом вопросе упоминал в том числе и Белоруссию."Это было сказано в контексте того, что недопустимо нарушать международное законодательство, недопустимо свергать власть в других государствах через перевороты. Мы с вами видели, к чему эти перевороты приводят во всех странах, где были реализованы механизмы цветных революций. Никто из них счастливо не зажил, там же просто разрушена государственная основа в этих странах", - сказал он.Политолог подчеркнул, что цветные революции также приводят к расслоению между богатой элитой и обычным народом, в странах уничтожается промышленность, сельское хозяйство. "Вот о чем говорит президент, о том, что это недопустимо. И то, что это не случилось в Белоруссии, и то, что этому есть доказательства, что люди реально пытались это организовать варварскими методами. Я думаю, что он просто был обязан об этом сказать, о недопустимости этого. И тем более, насколько я понимаю, он поставил вопрос о том, что надо вновь возвращаться к вопросу проведения саммита пяти государств, которые обладают ядерным оружием и вырабатывают новую систему безопасности, которая будет в себя включать и обычные системы вооружений", - заключил Баширов.На вопрос, почему президент не раскрыл тему выборов в Госдуму, политолог ответил, что Путин "сказал самое главное, что необходимо эти выборы проводить прозрачно, честно и на конкурентной основе". "Как гарант конституции он произнес самое главное. Я думаю, что это то, что хотели услышать все политические игроки. Он же сказал, что стабильность – ключевое требование к нашей политической системе в предвыборное время", - отметил Баширов.Мухин, в свою очередь, считает, что президент не коснулся темы выборов из-за стабильности политической системы в России. "Про выборы вообще ничего не прозвучало по очень простой причине – у нас система политическая не турбулентного типа, а стабильная, поэтому что о ней говорить? А выборы, избирательный процесс - он настолько отточен, настолько находится в автоматическом режиме, что никаких проблем нет", - считает он.

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729322162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/medvedev-1729320328.html

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729315606.html

https://ria.ru/20210421/kreml-1729304373.html

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729292815.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, марат баширов, центр политической информации, алексей мухин, госдума рф, владимир путин, белоруссия, политика