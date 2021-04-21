Политологи оценили послание Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном шуму, который создают его оппоненты, в том числе за рубежом, при этом глава государства продемонстрировал решимость защищать интересы РФ, жестко отвечать на провокации извне, не проявив агрессии к лидерам других стран, считают опрошенные РИА Новости политологи.В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, центральными темами стали преодоление последствий пандемии, здравоохранение, демография, региональная проблематика и стимулирование бизнеса.Разговор с россиянами"Послание было спокойным, очень многое из того, что президент говорил, откровенно нравилось тем, кто слушает. И хотя это по форме послание Федеральному собранию, на мой взгляд, это, конечно, был такой, знаете, открытый разговор со всеми гражданами России, потому что там прозвучала и оценка того, что происходило в прошлом году, и что мы должны сделать в этом, и знаете, такой взгляд в будущее с вполне конкретными заданиями для правительства, депутатов и губернаторов. И, конечно, были посрамлены те, кто считали, что будет агрессивное выступление. Нет, президент 90% времени говорил о нашей внутренней политике. Он говорил о том, что нужно сделать у нас в стране", - сказал политолог Марат Баширов.Президент в послании продемонстрировал решимости защищать интересы России, при этом не проявив агрессии к лидерам других стран, подчеркнул политолог. Дальше, считает Баширов, членам правительства "нужно засучить рукава", потому что те сроки, которые поставил президент, особенно в вопросах социальной политики, прямой адресной помощи, достаточно короткие."Я думаю, что поручения выйдут уже сегодня, завтра, первые отчеты правительства должны появиться уже через месяц. Это касается в части политики в отношении семей, детей, образования и медицины", - отметил политолог.Неуслышанный информационный шумС мнением Баширова о том, что президент России в послании обозначил реально существующие проблемы, не заостряя внимание на отношении к РФ лидеров других стран, согласился директор Центра политической информации Алексей Мухин."То, что президент сосредоточился на социально-экономической проблематике и в значительной степени абстрагировался от внешних вызовов, которые в последнее время, мягко говоря, формировались искусственным образом нашими западными партнерами – это все оправданно, потому что президент, судя по всему, обращал внимание на реальные угрозы и вызовы и реальные проблемы. А не на тот информационный шум, который создают его оппоненты. Это раз. Второе – помощь, которую государство теперь намерено оказывать и продолжает оказывать социально уязвимым слоям населения, она от разовой превращается в системную. Это крайне важно", - сказал Мухин.Он отметил, что в России идет процесс стимулирования экономики и развития социальных отношений. "Ответственные определены, и, судя по всему, они будут отвечать в случае неудачи своими креслами. Это касается не только регионалов, но и членов правительства", - подчеркнул Мухин.Частичное освещение международной повестки, считает эксперт, "не означает, что в социально-экономическом положении россияне достигли пика в плохом смысле". "Нет, никакого пика нет, и президент констатировал то, что Россия достаточно эффективно и безболезненно проходит основные этапы социально экономического кризиса", - добавил он.Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, в свою очередь, заявил, что, несмотря на достаточно спокойную повестку послания для журналистов, "правительству озвученные меры поддержки были интересны".Абсолютная безопасность РоссииГоворя о краткое освещении международной повестки, Баширов, выразил мнение, что президент уверен в защищенности страны от внешних угроз. "Безопасность России, с точки зрения внешних угроз, она абсолютна и находится на очень высоком уровне. При этом мы с вами понимаем, что основные вызовы, вопросы, которые волнуют население, они касаются нашей обычной жизни, поэтому президент как человек ответственный, основной защитник нации, он говорит о том, что болит внутри страны. Это очень важно", - подчеркнул политолог.По его мнению, Россия предпримет огромные усилия по повышению инвестиционной привлекательности и на этом фоне введенные другими странами санкции становятся белым шумом и не работают. "Более того, президент сегодня, например, объявил о том, что, с точки зрения открытости страны, у нас будут действовать так называемые электронные визы, то есть это то, что действовало во время чемпионата по футболу. Это совершенно легкий визовый режим, то есть мы не боимся, чтобы к нам приезжали. Более того, мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы", - добавил политолог.Баширов также прокомментировал слова Путина о переворотах и политических убийствах. Президент в этом вопросе упоминал в том числе и Белоруссию."Это было сказано в контексте того, что недопустимо нарушать международное законодательство, недопустимо свергать власть в других государствах через перевороты. Мы с вами видели, к чему эти перевороты приводят во всех странах, где были реализованы механизмы цветных революций. Никто из них счастливо не зажил, там же просто разрушена государственная основа в этих странах", - сказал он.Политолог подчеркнул, что цветные революции также приводят к расслоению между богатой элитой и обычным народом, в странах уничтожается промышленность, сельское хозяйство. "Вот о чем говорит президент, о том, что это недопустимо. И то, что это не случилось в Белоруссии, и то, что этому есть доказательства, что люди реально пытались это организовать варварскими методами. Я думаю, что он просто был обязан об этом сказать, о недопустимости этого. И тем более, насколько я понимаю, он поставил вопрос о том, что надо вновь возвращаться к вопросу проведения саммита пяти государств, которые обладают ядерным оружием и вырабатывают новую систему безопасности, которая будет в себя включать и обычные системы вооружений", - заключил Баширов.На вопрос, почему президент не раскрыл тему выборов в Госдуму, политолог ответил, что Путин "сказал самое главное, что необходимо эти выборы проводить прозрачно, честно и на конкурентной основе". "Как гарант конституции он произнес самое главное. Я думаю, что это то, что хотели услышать все политические игроки. Он же сказал, что стабильность – ключевое требование к нашей политической системе в предвыборное время", - отметил Баширов.Мухин, в свою очередь, считает, что президент не коснулся темы выборов из-за стабильности политической системы в России. "Про выборы вообще ничего не прозвучало по очень простой причине – у нас система политическая не турбулентного типа, а стабильная, поэтому что о ней говорить? А выборы, избирательный процесс - он настолько отточен, настолько находится в автоматическом режиме, что никаких проблем нет", - считает он.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил основное внимание решению реальных социально-экономических проблем, а не информационном шуму, который создают его оппоненты, в том числе за рубежом, при этом глава государства продемонстрировал решимость защищать интересы РФ, жестко отвечать на провокации извне, не проявив агрессии к лидерам других стран, считают опрошенные РИА Новости политологи.
В среду Путин огласил послание Федеральному собранию, центральными темами стали преодоление последствий пандемии, здравоохранение, демография, региональная проблематика и стимулирование бизнеса.
"Послание было спокойным, очень многое из того, что президент говорил, откровенно нравилось тем, кто слушает. И хотя это по форме послание Федеральному собранию, на мой взгляд, это, конечно, был такой, знаете, открытый разговор со всеми гражданами России, потому что там прозвучала и оценка того, что происходило в прошлом году, и что мы должны сделать в этом, и знаете, такой взгляд в будущее с вполне конкретными заданиями для правительства, депутатов и губернаторов. И, конечно, были посрамлены те, кто считали, что будет агрессивное выступление. Нет, президент 90% времени говорил о нашей внутренней политике. Он говорил о том, что нужно сделать у нас в стране", - сказал политолог Марат Баширов.
Президент в послании продемонстрировал решимости защищать интересы России, при этом не проявив агрессии к лидерам других стран, подчеркнул политолог. Дальше, считает Баширов, членам правительства "нужно засучить рукава", потому что те сроки, которые поставил президент, особенно в вопросах социальной политики, прямой адресной помощи, достаточно короткие.
"Я думаю, что поручения выйдут уже сегодня, завтра, первые отчеты правительства должны появиться уже через месяц. Это касается в части политики в отношении семей, детей, образования и медицины", - отметил политолог.
С мнением Баширова о том, что президент России в послании обозначил реально существующие проблемы, не заостряя внимание на отношении к РФ лидеров других стран, согласился директор Центра политической информацииАлексей Мухин.
"То, что президент сосредоточился на социально-экономической проблематике и в значительной степени абстрагировался от внешних вызовов, которые в последнее время, мягко говоря, формировались искусственным образом нашими западными партнерами – это все оправданно, потому что президент, судя по всему, обращал внимание на реальные угрозы и вызовы и реальные проблемы. А не на тот информационный шум, который создают его оппоненты. Это раз. Второе – помощь, которую государство теперь намерено оказывать и продолжает оказывать социально уязвимым слоям населения, она от разовой превращается в системную. Это крайне важно", - сказал Мухин.
Он отметил, что в России идет процесс стимулирования экономики и развития социальных отношений. "Ответственные определены, и, судя по всему, они будут отвечать в случае неудачи своими креслами. Это касается не только регионалов, но и членов правительства", - подчеркнул Мухин.
Частичное освещение международной повестки, считает эксперт, "не означает, что в социально-экономическом положении россияне достигли пика в плохом смысле". "Нет, никакого пика нет, и президент констатировал то, что Россия достаточно эффективно и безболезненно проходит основные этапы социально экономического кризиса", - добавил он.
Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, в свою очередь, заявил, что, несмотря на достаточно спокойную повестку послания для журналистов, "правительству озвученные меры поддержки были интересны".
Говоря о краткое освещении международной повестки, Баширов, выразил мнение, что президент уверен в защищенности страны от внешних угроз. "Безопасность России, с точки зрения внешних угроз, она абсолютна и находится на очень высоком уровне. При этом мы с вами понимаем, что основные вызовы, вопросы, которые волнуют население, они касаются нашей обычной жизни, поэтому президент как человек ответственный, основной защитник нации, он говорит о том, что болит внутри страны. Это очень важно", - подчеркнул политолог.
По его мнению, Россия предпримет огромные усилия по повышению инвестиционной привлекательности и на этом фоне введенные другими странами санкции становятся белым шумом и не работают. "Более того, президент сегодня, например, объявил о том, что, с точки зрения открытости страны, у нас будут действовать так называемые электронные визы, то есть это то, что действовало во время чемпионата по футболу. Это совершенно легкий визовый режим, то есть мы не боимся, чтобы к нам приезжали. Более того, мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы", - добавил политолог.
Баширов также прокомментировал слова Путина о переворотах и политических убийствах. Президент в этом вопросе упоминал в том числе и Белоруссию.
"Это было сказано в контексте того, что недопустимо нарушать международное законодательство, недопустимо свергать власть в других государствах через перевороты. Мы с вами видели, к чему эти перевороты приводят во всех странах, где были реализованы механизмы цветных революций. Никто из них счастливо не зажил, там же просто разрушена государственная основа в этих странах", - сказал он.
Политолог подчеркнул, что цветные революции также приводят к расслоению между богатой элитой и обычным народом, в странах уничтожается промышленность, сельское хозяйство. "Вот о чем говорит президент, о том, что это недопустимо. И то, что это не случилось в Белоруссии, и то, что этому есть доказательства, что люди реально пытались это организовать варварскими методами. Я думаю, что он просто был обязан об этом сказать, о недопустимости этого. И тем более, насколько я понимаю, он поставил вопрос о том, что надо вновь возвращаться к вопросу проведения саммита пяти государств, которые обладают ядерным оружием и вырабатывают новую систему безопасности, которая будет в себя включать и обычные системы вооружений", - заключил Баширов.
Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.
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Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.
Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.
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Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.
До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".
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До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".
Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.
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Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.
Одним из серьезных последствий пандемии глава государства назвал рост цен и связанное с ним падение доходов граждан. Главное сейчас — добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, подчеркнул Путин.
Для помощи семьям установлены новые детские выплаты: семьи со школьниками и будущими первоклашками до августа получат по 10 000 рублей, неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно дадут в среднем по 5 650 рублей. Предусмотрена также помощь беременным и оплата больничных по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме вне зависимости от стажа.
До конца 2023 года планируется выделить инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 500 миллиардов рублей. Президент отметил, что правительство должно "быстро перерабатывать" проекты и помочь регионам, если они где-то "с этим не справляются".
Президент обратил внимание не недружественные акции некоторых стран по отношению к России. "Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин.Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга", — заметил Путин.
На вопрос, почему президент не раскрыл тему выборов в Госдуму, политолог ответил, что Путин "сказал самое главное, что необходимо эти выборы проводить прозрачно, честно и на конкурентной основе". "Как гарант конституции он произнес самое главное. Я думаю, что это то, что хотели услышать все политические игроки. Он же сказал, что стабильность – ключевое требование к нашей политической системе в предвыборное время", - отметил Баширов.
Мухин, в свою очередь, считает, что президент не коснулся темы выборов из-за стабильности политической системы в России. "Про выборы вообще ничего не прозвучало по очень простой причине – у нас система политическая не турбулентного типа, а стабильная, поэтому что о ней говорить? А выборы, избирательный процесс - он настолько отточен, настолько находится в автоматическом режиме, что никаких проблем нет", - считает он.
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