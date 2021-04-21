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Косачев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Косачев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает главной мыслью во внешнеполитической части послания президента РФ Владимира Путина идею о том, что Россия... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:30
2021-04-21T16:30
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
константин косачев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает главной мыслью во внешнеполитической части послания президента РФ Владимира Путина идею о том, что Россия стремится выстраивать добрые отношения со всеми партнерами, если они не переходят "красные линии"."Главную мысль, которую я бы выделил, это то, что Россия стремится выстраивать добрые отношения со всеми партнерами, даже с теми, кто этот подход не разделяет, кто пытается переступить "красную линию", пытается создавать проблемы в нашем внутреннем развитии", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пока эти страны не будут переступать "красные линии", Россия будет проявлять здравый смысл, присущее ей чувство ответственности за судьбы мира, потому что она - мировая глобальная держава.Косачев также полагает, что концентрация в послании на вопросах внутреннего стабильного развития страны могла вызвать разочарование у зарубежных партнеров, поскольку многие из них ожидали, что президент будет говорить о том, как России трудно развиваться в условиях внешнего давления, санкций."Но ничего этого в послании нет, потому что этого нет в реальной жизни", - сказал он. Как отметил сенатор, Россия – самодостаточная страна в экономическом, политическом и социальном измерении.По мнению законодателя, также важна мысль в послании, что Россия не отменяет своих стратегических целей развития.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, константин косачев, владимир путин, политика

Косачев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

16:30 21.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает главной мыслью во внешнеполитической части послания президента РФ Владимира Путина идею о том, что Россия стремится выстраивать добрые отношения со всеми партнерами, если они не переходят "красные линии".
"Главную мысль, которую я бы выделил, это то, что Россия стремится выстраивать добрые отношения со всеми партнерами, даже с теми, кто этот подход не разделяет, кто пытается переступить "красную линию", пытается создавать проблемы в нашем внутреннем развитии", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 16:05
В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина
По его словам, пока эти страны не будут переступать "красные линии", Россия будет проявлять здравый смысл, присущее ей чувство ответственности за судьбы мира, потому что она - мировая глобальная держава.
Косачев также полагает, что концентрация в послании на вопросах внутреннего стабильного развития страны могла вызвать разочарование у зарубежных партнеров, поскольку многие из них ожидали, что президент будет говорить о том, как России трудно развиваться в условиях внешнего давления, санкций.
"Но ничего этого в послании нет, потому что этого нет в реальной жизни", - сказал он. Как отметил сенатор, Россия – самодостаточная страна в экономическом, политическом и социальном измерении.
По мнению законодателя, также важна мысль в послании, что Россия не отменяет своих стратегических целей развития.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияКонстантин КосачевВладимир ПутинПолитика
 
 
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