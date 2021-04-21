https://ria.ru/20210421/poslanie-1729322162.html

Косачев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Косачев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает главной мыслью во внешнеполитической части послания президента РФ Владимира Путина идею о том, что Россия... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:30

2021-04-21T16:30

2021-04-21T16:30

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

константин косачев

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает главной мыслью во внешнеполитической части послания президента РФ Владимира Путина идею о том, что Россия стремится выстраивать добрые отношения со всеми партнерами, если они не переходят "красные линии"."Главную мысль, которую я бы выделил, это то, что Россия стремится выстраивать добрые отношения со всеми партнерами, даже с теми, кто этот подход не разделяет, кто пытается переступить "красную линию", пытается создавать проблемы в нашем внутреннем развитии", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пока эти страны не будут переступать "красные линии", Россия будет проявлять здравый смысл, присущее ей чувство ответственности за судьбы мира, потому что она - мировая глобальная держава.Косачев также полагает, что концентрация в послании на вопросах внутреннего стабильного развития страны могла вызвать разочарование у зарубежных партнеров, поскольку многие из них ожидали, что президент будет говорить о том, как России трудно развиваться в условиях внешнего давления, санкций."Но ничего этого в послании нет, потому что этого нет в реальной жизни", - сказал он. Как отметил сенатор, Россия – самодостаточная страна в экономическом, политическом и социальном измерении.По мнению законодателя, также важна мысль в послании, что Россия не отменяет своих стратегических целей развития.

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729315606.html

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729299825.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, константин косачев, владимир путин, политика