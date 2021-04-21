В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина создать в мире среду бесконфликтного сосуществования, выразил мнение, что в ближайшее время будет сложно дождаться от мирового сообщества обсуждения темы глобальной стабильности, поскольку США не сядут за стол переговоров с другими государствами, такими как Россия и Китай.
В своем послании в среду Путин предложил создать в мире среду бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности. Он добавил, что Россия как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
"Я думаю, что в ближайшее время это будет маловероятно в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки уверовали в свою гегемонию в мире, свое превосходство над другими странами и не могут теперь на равных общаться с другими государствами. Долгие годы общения со своими вассалами с позиции сверху вниз выработали у них подобное отношение и к другим государствам, которые не являются их вассалами, поэтому психологически американцам очень тяжело перестроить свою систему взаимоотношений с другими странами и воспринимать их равными себе", - сказал Шерин РИА Новости.
Он добавил, что создание среды бесконфликтного существования предполагает заключение межгосударственных соглашений о нераспространении ядерного вооружения и его сокращения.
"Но для этого нужна политическая воля не только России, но и наших конкурентов на мировой арене… Они будут пытаться к этому мероприятию привлечь Китай, что логично, но это должна быть воля самих государств. Президент России подобную волю со стороны РФ озвучил, дело за остальными членами мирового сообщества и ведущими державами - они должны тоже сказать свое слово и тогда садиться за стол приговоров", - резюмировал депутат.