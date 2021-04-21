Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729315606.html
В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина
В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина
Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина создать в мире среду бесконфликтного... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:05
2021-04-21T16:05
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
александр шерин
владимир путин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_2e418553b168a9b77127a1eb2c4423d1.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина создать в мире среду бесконфликтного сосуществования, выразил мнение, что в ближайшее время будет сложно дождаться от мирового сообщества обсуждения темы глобальной стабильности, поскольку США не сядут за стол переговоров с другими государствами, такими как Россия и Китай.В своем послании в среду Путин предложил создать в мире среду бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности. Он добавил, что Россия как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением."Я думаю, что в ближайшее время это будет маловероятно в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки уверовали в свою гегемонию в мире, свое превосходство над другими странами и не могут теперь на равных общаться с другими государствами. Долгие годы общения со своими вассалами с позиции сверху вниз выработали у них подобное отношение и к другим государствам, которые не являются их вассалами, поэтому психологически американцам очень тяжело перестроить свою систему взаимоотношений с другими странами и воспринимать их равными себе", - сказал Шерин РИА Новости.Он добавил, что создание среды бесконфликтного существования предполагает заключение межгосударственных соглашений о нераспространении ядерного вооружения и его сокращения."Но для этого нужна политическая воля не только России, но и наших конкурентов на мировой арене… Они будут пытаться к этому мероприятию привлечь Китай, что логично, но это должна быть воля самих государств. Президент России подобную волю со стороны РФ озвучил, дело за остальными членами мирового сообщества и ведущими державами - они должны тоже сказать свое слово и тогда садиться за стол приговоров", - резюмировал депутат.
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729292815.html
https://ria.ru/20210421/sobyanin-1729287165.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_54299fa9adc86516e99723b0c9a1602d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, александр шерин, владимир путин, китай, в мире

В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина

16:05 21.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина создать в мире среду бесконфликтного сосуществования, выразил мнение, что в ближайшее время будет сложно дождаться от мирового сообщества обсуждения темы глобальной стабильности, поскольку США не сядут за стол переговоров с другими государствами, такими как Россия и Китай.
В своем послании в среду Путин предложил создать в мире среду бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности. Он добавил, что Россия как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 14:41
Москалькова оценила меры, озвученные Путиным в послании
"Я думаю, что в ближайшее время это будет маловероятно в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки уверовали в свою гегемонию в мире, свое превосходство над другими странами и не могут теперь на равных общаться с другими государствами. Долгие годы общения со своими вассалами с позиции сверху вниз выработали у них подобное отношение и к другим государствам, которые не являются их вассалами, поэтому психологически американцам очень тяжело перестроить свою систему взаимоотношений с другими странами и воспринимать их равными себе", - сказал Шерин РИА Новости.
Он добавил, что создание среды бесконфликтного существования предполагает заключение межгосударственных соглашений о нераспространении ядерного вооружения и его сокращения.
"Но для этого нужна политическая воля не только России, но и наших конкурентов на мировой арене… Они будут пытаться к этому мероприятию привлечь Китай, что логично, но это должна быть воля самих государств. Президент России подобную волю со стороны РФ озвучил, дело за остальными членами мирового сообщества и ведущими державами - они должны тоже сказать свое слово и тогда садиться за стол приговоров", - резюмировал депутат.
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 14:23
Собянин отметил "мощный сигнал" для властей в послании президента
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияАлександр ШеринВладимир ПутинКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния