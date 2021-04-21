https://ria.ru/20210421/poslanie-1729315606.html

В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина

В Госдуме оценили внешнеполитическую часть послания Путина

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина создать в мире среду бесконфликтного... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:05

2021-04-21T16:05

2021-04-21T16:05

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

александр шерин

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина создать в мире среду бесконфликтного сосуществования, выразил мнение, что в ближайшее время будет сложно дождаться от мирового сообщества обсуждения темы глобальной стабильности, поскольку США не сядут за стол переговоров с другими государствами, такими как Россия и Китай.В своем послании в среду Путин предложил создать в мире среду бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности. Он добавил, что Россия как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением."Я думаю, что в ближайшее время это будет маловероятно в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки уверовали в свою гегемонию в мире, свое превосходство над другими странами и не могут теперь на равных общаться с другими государствами. Долгие годы общения со своими вассалами с позиции сверху вниз выработали у них подобное отношение и к другим государствам, которые не являются их вассалами, поэтому психологически американцам очень тяжело перестроить свою систему взаимоотношений с другими странами и воспринимать их равными себе", - сказал Шерин РИА Новости.Он добавил, что создание среды бесконфликтного существования предполагает заключение межгосударственных соглашений о нераспространении ядерного вооружения и его сокращения."Но для этого нужна политическая воля не только России, но и наших конкурентов на мировой арене… Они будут пытаться к этому мероприятию привлечь Китай, что логично, но это должна быть воля самих государств. Президент России подобную волю со стороны РФ озвучил, дело за остальными членами мирового сообщества и ведущими державами - они должны тоже сказать свое слово и тогда садиться за стол приговоров", - резюмировал депутат.

https://ria.ru/20210421/poslanie-1729292815.html

https://ria.ru/20210421/sobyanin-1729287165.html

россия

китай

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, александр шерин, владимир путин, китай, в мире