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Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на партии "Единая Россия" лежит особая ответственность за реализацию послания президента Владимира... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:37
2021-04-21T15:37
россия
послание президента федеральному собранию
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на партии "Единая Россия" лежит особая ответственность за реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, документ должен стать "прямым руководством к действию".Дмитрий Медведев также заявил о необходимости в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента России Владимира Путина парламенту."Необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента. По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдёт на федеральные парламентские выборы. Над этим с сегодняшнего дня начнёт работать программная комиссия", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".Он также добавил, что партия исходит из того, что "сами избиратели, граждане нашей страны станут соавторами программы"."Поэтому важно дополнить наш документ их конкретными предложениями. Этим займутся общественные приёмные председателя партии и участники предварительного голосования", - подчеркнул председатель ЕР.
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россия, послание президента федеральному собранию, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика

Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

15:37 21.04.2021
 
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время заявления по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Дмитрий Медведев во время заявления по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на партии "Единая Россия" лежит особая ответственность за реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, документ должен стать "прямым руководством к действию".

"Послание президента Федеральному собранию, которое мы услышали, – это стратегический план развития государства на ближайшие годы. На "Единой России", как на партии, которая поддерживает президента, лежит особая ответственность за его реализацию. Этот документ должен стать для нас прямым руководством к действию", - написал Медведев во "ВКонтакте".

Дмитрий Медведев также заявил о необходимости в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента России Владимира Путина парламенту.
"Необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента. По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдёт на федеральные парламентские выборы. Над этим с сегодняшнего дня начнёт работать программная комиссия", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".
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Он также добавил, что партия исходит из того, что "сами избиратели, граждане нашей страны станут соавторами программы".
"Поэтому важно дополнить наш документ их конкретными предложениями. Этим займутся общественные приёмные председателя партии и участники предварительного голосования", - подчеркнул председатель ЕР.
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РоссияПослание президента Федеральному собраниюДмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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