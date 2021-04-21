https://ria.ru/20210421/poslanie-1729310026.html
Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на партии "Единая Россия" лежит особая ответственность за реализацию послания президента Владимира... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:37
2021-04-21T15:37
2021-04-21T15:37
россия
послание президента федеральному собранию
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729305741_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_44571a83ce8dc5fc4d5ea6c64be7852a.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на партии "Единая Россия" лежит особая ответственность за реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, документ должен стать "прямым руководством к действию".Дмитрий Медведев также заявил о необходимости в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента России Владимира Путина парламенту."Необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента. По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдёт на федеральные парламентские выборы. Над этим с сегодняшнего дня начнёт работать программная комиссия", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".Он также добавил, что партия исходит из того, что "сами избиратели, граждане нашей страны станут соавторами программы"."Поэтому важно дополнить наш документ их конкретными предложениями. Этим займутся общественные приёмные председателя партии и участники предварительного голосования", - подчеркнул председатель ЕР.
https://ria.ru/20210421/poslanie-1729294180.html
https://ria.ru/20210421/kreml-1729304373.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729305741_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_b078409a1eac569ed1a20bf2952db9b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
заявил, что на партии "Единая Россия
" лежит особая ответственность за реализацию послания президента Владимира Путина
Федеральному собранию, документ должен стать "прямым руководством к действию".
"Послание президента Федеральному собранию, которое мы услышали, – это стратегический план развития государства на ближайшие годы. На "Единой России", как на партии, которая поддерживает президента, лежит особая ответственность за его реализацию. Этот документ должен стать для нас прямым руководством к действию", - написал Медведев во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев также заявил о необходимости в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента России Владимира Путина парламенту.
"Необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента. По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдёт на федеральные парламентские выборы. Над этим с сегодняшнего дня начнёт работать программная комиссия", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".
Он также добавил, что партия исходит из того, что "сами избиратели, граждане нашей страны станут соавторами программы".
"Поэтому важно дополнить наш документ их конкретными предложениями. Этим займутся общественные приёмные председателя партии и участники предварительного голосования", - подчеркнул председатель ЕР.