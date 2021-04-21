https://ria.ru/20210421/poslanie-1729307149.html

В озвученных Путиным мерах нет "никакого мечтательства", заявили в Кремле

В озвученных Путиным мерах нет "никакого мечтательства", заявили в Кремле

"Никакого мечтательства" в озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании мерах нет, все тщательно продумано, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:26

2021-04-21T15:26

2021-04-21T17:10

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729299175_0:467:2808:2047_1920x0_80_0_0_087c5c1d9739ace76c9e8ded10505662.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Никакого мечтательства" в озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании мерах нет, все тщательно продумано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса. Президент четко сказал, что у нас катастрофическая ситуация с деторождаемостью. У нас демографические ямы совпали 40-х годов, 90-х годов, и у нас упала рождаемость, к сожалению. Да, это такие последствия исторические, с которыми мы сейчас справляемся", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Он также отметил, что в РФ социальное государство, для Путина это чрезвычайно важно, отсюда такое количество мер поддержки, льгот."Но никакого мечтательства здесь нет", - подчеркнул президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/minfin-1729304945.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество