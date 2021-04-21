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В озвученных Путиным мерах нет "никакого мечтательства", заявили в Кремле
В озвученных Путиным мерах нет "никакого мечтательства", заявили в Кремле
"Никакого мечтательства" в озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании мерах нет, все тщательно продумано, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:26
2021-04-21T15:26
2021-04-21T17:10
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Никакого мечтательства" в озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании мерах нет, все тщательно продумано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса. Президент четко сказал, что у нас катастрофическая ситуация с деторождаемостью. У нас демографические ямы совпали 40-х годов, 90-х годов, и у нас упала рождаемость, к сожалению. Да, это такие последствия исторические, с которыми мы сейчас справляемся", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Он также отметил, что в РФ социальное государство, для Путина это чрезвычайно важно, отсюда такое количество мер поддержки, льгот."Но никакого мечтательства здесь нет", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
"Никакого мечтательства" в озвученных президентом РФ Владимиром Путиным
в послании мерах нет, все тщательно продумано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Нет, президент совсем не мечтатель, он абсолютно трезво оценивает ситуацию, еще раз говорю, он четко сказал, что он понимает, насколько тяжело многим, он понимает, насколько тяжелые последствия у коронавируса. Президент четко сказал, что у нас катастрофическая ситуация с деторождаемостью. У нас демографические ямы совпали 40-х годов, 90-х годов, и у нас упала рождаемость, к сожалению. Да, это такие последствия исторические, с которыми мы сейчас справляемся", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Он также отметил, что в РФ социальное государство, для Путина это чрезвычайно важно, отсюда такое количество мер поддержки, льгот.
"Но никакого мечтательства здесь нет", - подчеркнул президент.