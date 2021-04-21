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Слуцкий прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Слуцкий прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии", завил... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:02
2021-04-21T15:04
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
общество
послание президента федеральному собранию в 2021 году
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии", завил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Федеральному собранию."Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии". Иначе, как сказал президент, пожалеют так, как еще никогда не жалели", - сказал он журналистам.По его словам, послание президента задает "вполне конкретные установки на форсированное развитие диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках для консолидации здравых сил вокруг России" для тех, кто работает "во внешнеполитическом парламентском измерении"."Президент, говоря о скромности, миролюбии и терпении, спокойным тоном вполне отчетливо предупредил различных любителей спорта по сдерживанию России, в том числе и "Шерхана", и "мелких Табаки", об асимметричной, быстрой и жесткой реакции на любые провокации. Но главное здесь даже не эти предупреждения, а предложение мировому сообществу по созданию среды бесконфликтного существования на основе уравнения безопасности. Надеюсь, что Владимира Путина услышат наши партнеры на пространстве коллективного Запада", - добавил Слуцкий.
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Путин: "Цеплять Россию – новый спорт"
В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержано. Можно сказать, прямо без иронии скажу: можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал: цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга.
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видео, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, общество, послание президента федеральному собранию в 2021 году
Слуцкий прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии", завил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Федеральному собранию.
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Слуцкий прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

15:02 21.04.2021 (обновлено: 15:04 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии", завил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Федеральному собранию.
"Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии". Иначе, как сказал президент, пожалеют так, как еще никогда не жалели", - сказал он журналистам.
По его словам, послание президента задает "вполне конкретные установки на форсированное развитие диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках для консолидации здравых сил вокруг России" для тех, кто работает "во внешнеполитическом парламентском измерении".
"Президент, говоря о скромности, миролюбии и терпении, спокойным тоном вполне отчетливо предупредил различных любителей спорта по сдерживанию России, в том числе и "Шерхана", и "мелких Табаки", об асимметричной, быстрой и жесткой реакции на любые провокации. Но главное здесь даже не эти предупреждения, а предложение мировому сообществу по созданию среды бесконфликтного существования на основе уравнения безопасности. Надеюсь, что Владимира Путина услышат наши партнеры на пространстве коллективного Запада", - добавил Слуцкий.
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинОбществоПослание президента Федеральному собранию в 2021 году
 
 
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