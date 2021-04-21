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Слуцкий прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Слуцкий прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии", завил... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:02

2021-04-21T15:02

2021-04-21T15:04

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

общество

послание президента федеральному собранию в 2021 году

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии", завил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя послание президента Федеральному собранию."Россия еще раз подтвердила готовность к диалогу, но это вовсе не должно восприниматься как слабость и поощрять желание перейти "красные линии". Иначе, как сказал президент, пожалеют так, как еще никогда не жалели", - сказал он журналистам.По его словам, послание президента задает "вполне конкретные установки на форсированное развитие диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках для консолидации здравых сил вокруг России" для тех, кто работает "во внешнеполитическом парламентском измерении"."Президент, говоря о скромности, миролюбии и терпении, спокойным тоном вполне отчетливо предупредил различных любителей спорта по сдерживанию России, в том числе и "Шерхана", и "мелких Табаки", об асимметричной, быстрой и жесткой реакции на любые провокации. Но главное здесь даже не эти предупреждения, а предложение мировому сообществу по созданию среды бесконфликтного существования на основе уравнения безопасности. Надеюсь, что Владимира Путина услышат наши партнеры на пространстве коллективного Запада", - добавил Слуцкий.

россия

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2021

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Путин: "Цеплять Россию – новый спорт" В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержано. Можно сказать, прямо без иронии скажу: можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал: цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга. 2021-04-21T15:02 true PT1M06S

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