https://ria.ru/20210421/poslanie-1729296936.html

Минкульт подготовит предложения по реализации послания президента

Минкульт подготовит предложения по реализации послания президента

Министерство культуры РФ готовит предложения по реализации мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявила министр... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:52

2021-04-21T14:52

2021-04-21T18:15

культура

ольга любимова

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729291234_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_b8b2d5117fa4fdc6b140fcbefd6b4010.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство культуры РФ готовит предложения по реализации мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что для поддержки проектов в сфере культуры будет создан фонд, который уже в этом году профинансирует порядка 1,5 тысячи грантов"Министерство уже готовит предложения, чтобы меры, озвученные главой государства в послании, были реализованы в кратчайшие сроки", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе Минкультуры.Любимова добавила, что отраженные в послании инициативы очень важны для развития культурной инфраструктуры в регионах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/obrazovanie-1729266266.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин