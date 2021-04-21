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Минкульт подготовит предложения по реализации послания президента
Минкульт подготовит предложения по реализации послания президента
Министерство культуры РФ готовит предложения по реализации мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявила министр... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:52
2021-04-21T14:52
2021-04-21T18:15
культура
ольга любимова
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство культуры РФ готовит предложения по реализации мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что для поддержки проектов в сфере культуры будет создан фонд, который уже в этом году профинансирует порядка 1,5 тысячи грантов"Министерство уже готовит предложения, чтобы меры, озвученные главой государства в послании, были реализованы в кратчайшие сроки", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе Минкультуры.Любимова добавила, что отраженные в послании инициативы очень важны для развития культурной инфраструктуры в регионах.
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РИА Новости
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ольга любимова, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство культуры РФ готовит предложения по реализации мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что для поддержки проектов в сфере культуры будет создан фонд, который уже в этом году профинансирует порядка 1,5 тысячи грантов
"Министерство уже готовит предложения, чтобы меры, озвученные главой государства в послании, были реализованы в кратчайшие сроки", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе Минкультуры.
Любимова добавила, что отраженные в послании инициативы очень важны для развития культурной инфраструктуры в регионах.