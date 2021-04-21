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Путин в конце послания обратился ко всем россиянам
Путин в конце послания обратился ко всем россиянам
Президент РФ Владимир Путин, завершая оглашение послания Федеральному собранию, еще раз обратился ко всем гражданам страны и заявил, что уверен, что вместе... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:25
2021-04-21T14:25
2021-04-21T14:25
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, завершая оглашение послания Федеральному собранию, еще раз обратился ко всем гражданам страны и заявил, что уверен, что вместе удастся добиться всех поставленных задач."А сейчас хочу еще раз обратиться ко всем гражданам России", - сказал президент, завершая свою речь.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, политика