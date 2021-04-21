https://ria.ru/20210421/poslanie-1729231130.html

Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам

Послание Путина будет посвящено внутренним вопросам

Президент России Владимир Путин сообщил, что послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам, но также будет сказано и о безопасности и... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:05

2021-04-21T12:05

2021-04-21T12:19

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что послание Федеральному собранию будет посвящено внутренним вопросам, но также будет сказано и о безопасности и внешней политике."Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения, социальной политики, экономики, и, конечно, нужно будет несколько слов сказать о внешних делах, и буквально несколько слов и по вопросам безопасности", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/prezident-1728923371.html

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество