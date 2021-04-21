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Журналисты собрались в "Манеже" в ожидании послания Путина
Журналисты собрались в "Манеже" в ожидании послания Путина
Для прохода в пресс-центр для освещения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию представителям СМИ измеряют температуру, проверяют наличие РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:27
2021-04-21T11:27
2021-04-21T11:34
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
манеж
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Для прохода в пресс-центр для освещения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию представителям СМИ измеряют температуру, проверяют наличие трех отрицательных тестов ПЦР в распечатанном виде и четыре раза сверяют паспорт и аккредитационный бейдж, передает корреспондент РИА Новости.На входе в пресс-центр в московском "Манеже" установлен санитайзер. Здесь расположены экраны, колонки, предусмотрены рабочие места с компьютерами.В пресс-центре оборудован буфет. Журналистам предлагают чай, кофе, воду и еду в индивидуальных упаковках: бутерброды, пирожки, фрукты, пирожные. В ассортименте представлены и постные блюда.Также установлены аппараты для зарядки гаджетов, предусмотрено место для курения.Президент РФ Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии. Как и годом ранее, мероприятие проходит в "Манеже".Оглашение послания запланировано на 12.00 мск, сбор прессы начался с 8.00 мск - первыми доступ в "Манеж" должны были получить фото-и телекорреспонденты, пишущих сотрудников СМИ Кремль ждал с 9.30, к этому времени на улице уже собралась большая очередь из журналистов.
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Кадры Манежа перед посланием президента
Манеж перед посланием президента. Начало в 12.00 мск.
2021-04-21T11:27
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, манеж, владимир путин, общество