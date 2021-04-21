https://ria.ru/20210421/poslanie-1729218003.html

Омбудсмен рассказала об ожиданиях от послания Путина

Омбудсмен рассказала об ожиданиях от послания Путина

Омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова надеется, что во время послания Федеральному... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:56

2021-04-21T10:56

2021-04-21T10:56

послание президента федеральному собранию в 2021 году

анастасия татулова

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе "Андерсон" Анастасия Татулова надеется, что во время послания Федеральному собранию в среду президент России Владимир Путин поднимет вопрос повышения доверия между властью и предпринимательством, такой комментарий она предоставила РИА Новости.Послание президент огласит 21 апреля в 12.00 мск.Она надеется на дальнейшее развитие темы взаимодействия государства и бизнеса и на усиление внимания государства к развитию бизнеса и промышленности.Особого внимания, по ее мнению, заслуживает вопрос введения механизма налоговой лояльности для компаний, честно выплачивающих налоги. Помимо этого, считает омбудсмен, в рамках господдержки бизнеса необходимо учитывать особенности отдельных отраслей и отойти от единого налогового подхода."Кроме того, несмотря на наличие ряда крупных мер поддержки, направленных на начало предпринимательской деятельности и выход на рынок, со стороны государства не уделяется достаточного внимания именно развитию и росту уже существующего бизнеса, тому, что в бизнесе называется показателем LTI - долгосрочные программы стимулирования", - добавила Татулова.

https://ria.ru/20210421/prezident-1728923371.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, анастасия татулова, россия, владимир путин, экономика