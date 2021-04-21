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Зал "Манежа" прошел санитарную обработку перед посланием Путина
Зал "Манежа" прошел санитарную обработку перед посланием Путина
Помещения столичного выставочного зала "Манеж", где в среду президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, прошли санитарную обработку, РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:48
2021-04-21T10:49
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
елена крылова
манеж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Помещения столичного выставочного зала "Манеж", где в среду президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, прошли санитарную обработку, рассказала РИА Новости в среду пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Мероприятие начнется в 12.00 мск."Помещение перед мероприятием обработано. Санитарная обработка с учетом требований была проведена днем ранее и сегодня утром перед приходом гостей. Рассадка в основном зале также соответствует эпидемиологическим требованиям", - сказала она, добавив, что по всему периметру помещений установлены диспенсеры для обработки рук.Крылова также сообщила, что в пресс-центре для журналистам подготовлены защитные маски в индивидуальных упаковках, а также рабочие места, рассадка - с учетом требований Роспотребнадзора.Вся еда - также в индивидуальных упаковках, отметила Крылова.
https://ria.ru/20210421/putin-1729197492.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, елена крылова, манеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество

Зал "Манежа" прошел санитарную обработку перед посланием Путина

10:48 21.04.2021 (обновлено: 10:49 21.04.2021)
 
© РИА НовостиПроход к "Манежу" в центре Москвы, где пройдет послание Путина, ограничен
Проход к Манежу в центре Москвы, где пройдет послание Путина, ограничен - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Помещения столичного выставочного зала "Манеж", где в среду президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, прошли санитарную обработку, рассказала РИА Новости в среду пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Мероприятие начнется в 12.00 мск.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Эксперты рассказали, что ожидают услышать в послании Путина
"Помещение перед мероприятием обработано. Санитарная обработка с учетом требований была проведена днем ранее и сегодня утром перед приходом гостей. Рассадка в основном зале также соответствует эпидемиологическим требованиям", - сказала она, добавив, что по всему периметру помещений установлены диспенсеры для обработки рук.
Крылова также сообщила, что в пресс-центре для журналистам подготовлены защитные маски в индивидуальных упаковках, а также рабочие места, рассадка - с учетом требований Роспотребнадзора.
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Вся еда - также в индивидуальных упаковках, отметила Крылова.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияЕлена КрыловаМанежФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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