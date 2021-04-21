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В центре Москвы ограничен проход к "Манежу", где пройдет послание Путина

В центре Москвы ограничен проход к "Манежу", где пройдет послание Путина

Выход из метро "Библиотека им. Ленина" в сторону Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве ограничен, как и к самому зданию, за ограждения по его... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T10:01

2021-04-21T10:01

2021-04-21T10:53

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

манеж

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выход из метро "Библиотека им. Ленина" в сторону Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве ограничен, как и к самому зданию, за ограждения по его периметру сотрудники правоохранительных органов пускают только аккредитованных Кремлем журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии. Как и годом ранее, мероприятие проходит в "Манеже".У сотрудников СМИ проверяют аккредитационные бейджи и паспорта.Оглашение послания запланировано на 12.00 мск, сбор прессы начался с 8.00 мск - первыми доступ в "Манеж" должны были получить фото-и телекорреспонденты, пишущих сотрудников СМИ Кремль ждал с 9.30, к этому времени на улице уже собралась большая очередь из журналистов.Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.

https://ria.ru/20210421/putin-1729196742.html

россия

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, манеж, владимир путин, общество