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В центре Москвы ограничен проход к "Манежу", где пройдет послание Путина
В центре Москвы ограничен проход к "Манежу", где пройдет послание Путина
Выход из метро "Библиотека им. Ленина" в сторону Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве ограничен, как и к самому зданию, за ограждения по его... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T10:01
2021-04-21T10:53
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
манеж
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выход из метро "Библиотека им. Ленина" в сторону Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве ограничен, как и к самому зданию, за ограждения по его периметру сотрудники правоохранительных органов пускают только аккредитованных Кремлем журналистов, передает корреспондент РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии. Как и годом ранее, мероприятие проходит в "Манеже".У сотрудников СМИ проверяют аккредитационные бейджи и паспорта.Оглашение послания запланировано на 12.00 мск, сбор прессы начался с 8.00 мск - первыми доступ в "Манеж" должны были получить фото-и телекорреспонденты, пишущих сотрудников СМИ Кремль ждал с 9.30, к этому времени на улице уже собралась большая очередь из журналистов.Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, манеж, владимир путин, общество

В центре Москвы ограничен проход к "Манежу", где пройдет послание Путина

10:01 21.04.2021 (обновлено: 10:53 21.04.2021)
 
© РИА НовостиПроход к "Манежу" в центре Москвы, где пройдет послание Путина, ограничен
Проход к Манежу в центре Москвы, где пройдет послание Путина, ограничен - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Выход из метро "Библиотека им. Ленина" в сторону Центрального выставочного зала "Манеж" в Москве ограничен, как и к самому зданию, за ограждения по его периметру сотрудники правоохранительных органов пускают только аккредитованных Кремлем журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, и, как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии. Как и годом ранее, мероприятие проходит в "Манеже".
У сотрудников СМИ проверяют аккредитационные бейджи и паспорта.
Оглашение послания запланировано на 12.00 мск, сбор прессы начался с 8.00 мск - первыми доступ в "Манеж" должны были получить фото-и телекорреспонденты, пишущих сотрудников СМИ Кремль ждал с 9.30, к этому времени на улице уже собралась большая очередь из журналистов.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
06:56
Поклонская рассказала об ожиданиях от послания Путина
Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияМанежВладимир ПутинОбщество
 
 
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