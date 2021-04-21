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Мурашко не видит необходимости в послаблениях для привитых от COVID-19
Мурашко не видит необходимости в послаблениях для привитых от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не считает необходимым вводить какие-либо послабления для людей, сделавших прививку от коронавируса, по его словам, главное -... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:50
2021-04-21T14:50
2021-04-21T14:50
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не считает необходимым вводить какие-либо послабления для людей, сделавших прививку от коронавируса, по его словам, главное - создать коллективный иммунитет.
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