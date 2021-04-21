Мурашко не видит необходимости в послаблениях для привитых от COVID-19

"А у нас что, есть ограничения какие-то прямые для тех, кто не вакцинировался? Нам сейчас нужно создать коллективный иммунитет. Нельзя разделить на "до" и "после" (вакцинации - ред.). Нужно чтобы общество полностью сконцентрировалось на преодолении этой проблемы", - сказал Мурашко журналистам.