https://ria.ru/20210421/polsha-1729381212.html

У посольства России в Польше прошла акция протеста

У посольства России в Польше прошла акция протеста

Антироссийский протест организовали выходцы из Белоруссии и Украины у посольства России в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:25

2021-04-21T23:25

2021-04-21T23:25

ив роше

татьяна москалькова

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729371844_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_366e57432d6372525a9378beadfe3ed8.jpg

ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Антироссийский протест организовали выходцы из Белоруссии и Украины у посольства России в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.В среду несколько десятков человек пришли к российской дипмиссии в польской столице с украинскими и бело-красно-белыми (флаги, который использует белорусская оппозиция) флагами.Они принесли с собой плакаты различного содержания, в том числе с призывами не вмешиваться в дела Белоруссии и освободить Алексея Навального.На месте присутствует большое число полицейских. Стражи порядка следят за тем, чтобы протестующие не мешали движению автомобилей и пешеходов. Также они предупреждают о том, что акция из-за пандемии коронавируса незаконна.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее в среду сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белорусы и украинцы у посольства России в Варшаве Антироссийский протест организовали белорусы и украинцы у посольства РФ в Варшаве. 2021-04-21T23:25 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, татьяна москалькова, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, белоруссия, в мире