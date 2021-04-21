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У посольства России в Польше прошла акция протеста
У посольства России в Польше прошла акция протеста
Антироссийский протест организовали выходцы из Белоруссии и Украины у посольства России в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:25
2021-04-21T23:25
ив роше
татьяна москалькова
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Антироссийский протест организовали выходцы из Белоруссии и Украины у посольства России в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.В среду несколько десятков человек пришли к российской дипмиссии в польской столице с украинскими и бело-красно-белыми (флаги, который использует белорусская оппозиция) флагами.Они принесли с собой плакаты различного содержания, в том числе с призывами не вмешиваться в дела Белоруссии и освободить Алексея Навального.На месте присутствует большое число полицейских. Стражи порядка следят за тем, чтобы протестующие не мешали движению автомобилей и пешеходов. Также они предупреждают о том, что акция из-за пандемии коронавируса незаконна.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее в среду сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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Белорусы и украинцы у посольства России в Варшаве
Антироссийский протест организовали белорусы и украинцы у посольства РФ в Варшаве.
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ив роше, татьяна москалькова, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, белоруссия, в мире

У посольства России в Польше прошла акция протеста

23:25 21.04.2021
 
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Антироссийский протест организовали выходцы из Белоруссии и Украины у посольства России в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В среду несколько десятков человек пришли к российской дипмиссии в польской столице с украинскими и бело-красно-белыми (флаги, который использует белорусская оппозиция) флагами.
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Они принесли с собой плакаты различного содержания, в том числе с призывами не вмешиваться в дела Белоруссии и освободить Алексея Навального.
На месте присутствует большое число полицейских. Стражи порядка следят за тем, чтобы протестующие не мешали движению автомобилей и пешеходов. Также они предупреждают о том, что акция из-за пандемии коронавируса незаконна.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее в среду сообщила о визите к Навальному четырех гражданских врачей, которые заключили, что его здоровье не вызывает серьезных опасений, а необходимая терапия пациенту предоставляется.
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