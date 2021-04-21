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В Зея Амурской области отремонтируют детскую поликлинику в 2021 году
В Зея Амурской области отремонтируют детскую поликлинику в 2021 году
Детскую поликлинику в городе Зея Амурской области капитально отремонтируют до конца 2021 года и откроют для пациентов, сообщил губернатор Приамурья Василий... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:01
2021-04-21T12:01
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
магдагачинский район
зея (город)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Детскую поликлинику в городе Зея Амурской области капитально отремонтируют до конца 2021 года и откроют для пациентов, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Сейчас, по данным правительства региона, выполнено около 40% работ, работы на объекте постоянно контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель".Как отметил главврач больницы в городе Зея Андрей Гибадуллин, здание поликлиники было подарено Зейской больнице в начале 1970-х годов и с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился."Всего в нашем учреждении отмечается больше 100 посещений в смену. Детей из Зеи, Зейского и части Магдагачинского района принимают более 30 врачей. Конечно, нам необходимо обновить все помещения, привести их в соответствие всем нормам и требованиям, сделать комфортными для малышей и их родителей. Так, после ремонта регистратура станет более удобной для посетителей. Мы избавимся от очередей, что очень важно для наших маленьких пациентов", - приводятся в сообщении слова Гибадуллина.
https://ria.ru/20210407/poliklinika-1727178447.html
россия
амурская область
магдагачинский район
зея (город)
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, магдагачинский район, зея (город), общество

В Зея Амурской области отремонтируют детскую поликлинику в 2021 году

12:01 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Детскую поликлинику в городе Зея Амурской области капитально отремонтируют до конца 2021 года и откроют для пациентов, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Сейчас, по данным правительства региона, выполнено около 40% работ, работы на объекте постоянно контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель".
"На капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета направлено более 38 миллионов рублей. На объекте установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым мы можем круглосуточно отслеживать происходящее на строительной площадке и, в случае выявления недочетов, оперативно давать поручения по их устранению. До конца года откроем поликлинику для пациентов", - сказал Орлов, слова которого приводит правительство Амурской области.
Как отметил главврач больницы в городе Зея Андрей Гибадуллин, здание поликлиники было подарено Зейской больнице в начале 1970-х годов и с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился.
"Всего в нашем учреждении отмечается больше 100 посещений в смену. Детей из Зеи, Зейского и части Магдагачинского района принимают более 30 врачей. Конечно, нам необходимо обновить все помещения, привести их в соответствие всем нормам и требованиям, сделать комфортными для малышей и их родителей. Так, после ремонта регистратура станет более удобной для посетителей. Мы избавимся от очередей, что очень важно для наших маленьких пациентов", - приводятся в сообщении слова Гибадуллина.
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РоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьМагдагачинский районЗея (город)Общество
 
 
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