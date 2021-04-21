https://ria.ru/20210421/poliklinika-1729229613.html

В Зея Амурской области отремонтируют детскую поликлинику в 2021 году

В Зея Амурской области отремонтируют детскую поликлинику в 2021 году

Детскую поликлинику в городе Зея Амурской области капитально отремонтируют до конца 2021 года и откроют для пациентов, сообщил губернатор Приамурья Василий... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:01

2021-04-21T12:01

2021-04-21T12:01

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

магдагачинский район

зея (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр – РИА Новости. Детскую поликлинику в городе Зея Амурской области капитально отремонтируют до конца 2021 года и откроют для пациентов, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.Сейчас, по данным правительства региона, выполнено около 40% работ, работы на объекте постоянно контролируют специалисты ГКУ Амурской области "Строитель".Как отметил главврач больницы в городе Зея Андрей Гибадуллин, здание поликлиники было подарено Зейской больнице в начале 1970-х годов и с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился."Всего в нашем учреждении отмечается больше 100 посещений в смену. Детей из Зеи, Зейского и части Магдагачинского района принимают более 30 врачей. Конечно, нам необходимо обновить все помещения, привести их в соответствие всем нормам и требованиям, сделать комфортными для малышей и их родителей. Так, после ремонта регистратура станет более удобной для посетителей. Мы избавимся от очередей, что очень важно для наших маленьких пациентов", - приводятся в сообщении слова Гибадуллина.

https://ria.ru/20210407/poliklinika-1727178447.html

россия

амурская область

магдагачинский район

зея (город)

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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, магдагачинский район, зея (город), общество