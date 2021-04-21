https://ria.ru/20210421/pogoda-1729197040.html

Вильфанд рассказал, когда в центр Европейской России вернется солнце

Вильфанд рассказал, когда в центр Европейской России вернется солнце

Тепло вернется в центр Европейской России в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:01

2021-04-21T07:01

2021-04-21T09:39

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Тепло вернется в центр Европейской России в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.До конца этой недели погода в регионе будет неустойчивой, что объясняется переменчивым южным циклоном; в среду температура воздуха не будет прогреваться сильнее шести градусов.В четверг облака начнут рассеиваться, днем может потеплеть до 14, а в пятницу — до 18 градусов, но в выходные снова ожидается небольшое похолодание.

https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество