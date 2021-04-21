https://ria.ru/20210421/pogoda-1729197040.html
Вильфанд рассказал, когда в центр Европейской России вернется солнце
Вильфанд рассказал, когда в центр Европейской России вернется солнце
Тепло вернется в центр Европейской России в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:01
2021-04-21T07:01
2021-04-21T09:39
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849685_0:52:3078:1783_1920x0_80_0_0_df668f4676764eaa064fe2ab16dbcf89.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Тепло вернется в центр Европейской России в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.До конца этой недели погода в регионе будет неустойчивой, что объясняется переменчивым южным циклоном; в среду температура воздуха не будет прогреваться сильнее шести градусов.В четверг облака начнут рассеиваться, днем может потеплеть до 14, а в пятницу — до 18 градусов, но в выходные снова ожидается небольшое похолодание.
https://ria.ru/20210417/leto-1728676063.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727849685_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8b1f799d5ee9e2e8703466546345695.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Тепло вернется в центр Европейской России в понедельник, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Дожди еще вероятны, но и солнышко будет проглядывать", — добавил синоптик.
До конца этой недели погода в регионе будет неустойчивой, что объясняется переменчивым южным циклоном; в среду температура воздуха не будет прогреваться сильнее шести градусов.
В четверг облака начнут рассеиваться, днем может потеплеть до 14, а в пятницу — до 18 градусов, но в выходные снова ожидается небольшое похолодание.