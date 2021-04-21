https://ria.ru/20210421/pogoda-1729196877.html

В Гидрометцентре рассказали о колебании температуры в Центральной России

В Гидрометцентре рассказали о колебании температуры в Центральной России

Разница в дневных температурах до конца недели в центре Европейской России будет доходить до семи градусов, что связано с постоянной сменой ветров и облачной... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T06:58

2021-04-21T06:58

2021-04-21T07:02

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разница в дневных температурах до конца недели в центре Европейской России будет доходить до семи градусов, что связано с постоянной сменой ветров и облачной погодой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Согласно прогнозам Гидрометцентра, в центре Европейской России температура до конца недели будет меняться в диапазоне от 6 до 18 градусов тепла, причем будет то теплеть, то холодать.Как отметил ученый, этим объясняется похолодание до 6 градусов в среду, рост температуры до 14 градусов в четверг, а затем в пятницу до 18 градусов и снова понижение в субботу и воскресенье.

https://ria.ru/20210419/pozhary-1728866807.html

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество