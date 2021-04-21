В Гидрометцентре рассказали о колебании температуры в Центральной России
06:58 21.04.2021 (обновлено: 07:02 21.04.2021)
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Разница в дневных температурах до конца недели в центре Европейской России будет доходить до семи градусов, что связано с постоянной сменой ветров и облачной погодой, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, в центре Европейской России температура до конца недели будет меняться в диапазоне от 6 до 18 градусов тепла, причем будет то теплеть, то холодать.
"Южный циклон, который выходит (вторник-среда), приносит облачную погоду. Ветер южных направлений, но с юго-запада, а там сейчас нетеплая погода, но самое главное, что на небе плотные облака, которые не дают солнечным лучам прогреть подстилающую поверхность и, соответственно, воздух. В четверг сменится циркуляция. Облака поднимутся в четверг и пятницу. Еще облачно с прояснениями, но уже ветер южный. Это значит, что с Малой Азии будут идти воздушные массы, но комфортные. В субботу опять изменение циркуляции, ветер будет восточный и северо-восточный и прохладная погода", - сказал Вильфанд.
Как отметил ученый, этим объясняется похолодание до 6 градусов в среду, рост температуры до 14 градусов в четверг, а затем в пятницу до 18 градусов и снова понижение в субботу и воскресенье.
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