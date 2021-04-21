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Нижегородская область
https://ria.ru/20210421/poezd-1729383435.html
"Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области
"Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области
Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области, они посетят районы региона, сообщил глава... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:59
2021-04-21T23:59
нижегородская область
россия
глеб никитин
здоровье - общество
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области, они посетят районы региона, сообщил глава региона Глеб Никитин.В среду в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время для регионов будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от гепатита С."В состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс. В этом году в "Поездах здоровья" все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья"."Это полностью соответствует цели нацпроекта, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, - сделать медицину доступной и качественной", - добавил Никитин.Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта "Демография" будет организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных жителей и пожилых граждан.В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34 ведущих медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики, терапевты, а также рентген-лаборанты, фельдшеры и медсестры.Отмечается, что инициатива губернатора Нижегородской области "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение". Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в области здравоохранения.
https://ria.ru/20210420/stroitelstvo-1729165109.html
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россия, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область

"Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области

23:59 21.04.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области, они посетят районы региона, сообщил глава региона Глеб Никитин.
В среду в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время для регионов будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от гепатита С.
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"В состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс. В этом году в "Поездах здоровья" все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья".
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"Это полностью соответствует цели нацпроекта, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, - сделать медицину доступной и качественной", - добавил Никитин.
Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта "Демография" будет организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных жителей и пожилых граждан.
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В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34 ведущих медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики, терапевты, а также рентген-лаборанты, фельдшеры и медсестры.
Отмечается, что инициатива губернатора Нижегородской области "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение". Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в области здравоохранения.
 
Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинНижегородская область
 
 
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