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"Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области
"Поезда здоровья" снова приступили к работе в Нижегородской области
Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области, они посетят районы региона, сообщил глава... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:59
2021-04-21T23:59
2021-04-21T23:59
нижегородская область
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глеб никитин
здоровье - общество
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области, они посетят районы региона, сообщил глава региона Глеб Никитин.В среду в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время для регионов будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от гепатита С."В состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс. В этом году в "Поездах здоровья" все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья"."Это полностью соответствует цели нацпроекта, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, - сделать медицину доступной и качественной", - добавил Никитин.Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта "Демография" будет организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных жителей и пожилых граждан.В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34 ведущих медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики, терапевты, а также рентген-лаборанты, фельдшеры и медсестры.Отмечается, что инициатива губернатора Нижегородской области "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение". Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в области здравоохранения.
https://ria.ru/20210420/stroitelstvo-1729165109.html
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россия, глеб никитин, здоровье - общество, владимир путин, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости.
Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области
, они посетят районы региона, сообщил глава региона Глеб Никитин
.
В среду в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин
поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время для регионов будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России
поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от гепатита С.
"В состав четырех мобильных комплексов вошли передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний. Также планируется направить в районы мобильный стоматологический комплекс. В этом году в "Поездах здоровья" все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Жители небольших населенных пунктов практически рядом с домом смогут пройти обследования и получить консультации врачей, которые при необходимости выпишут направление на дальнейшее лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья".
"Это полностью соответствует цели нацпроекта, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, - сделать медицину доступной и качественной", - добавил Никитин.
Глава региона отметил, что в рамках реализации национального проекта "Демография" будет организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных жителей и пожилых граждан.
В работе мобильных комплексов в Нижегородской области примут участие врачи 34 ведущих медицинских организаций региона: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги, урологи, гинекологи, врачи УЗ-диагностики, терапевты, а также рентген-лаборанты, фельдшеры и медсестры.
Отмечается, что инициатива губернатора Нижегородской области "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение". Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в области здравоохранения.