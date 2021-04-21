https://ria.ru/20210421/podlodka-1729376755.html
СМИ: единственная польская подлодка оказалась небоеспособной
СМИ: единственная польская подлодка оказалась небоеспособной
Единственная находящаяся в строю подводная лодка ВМФ Польши небоеспособна, пишет издание Onet. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T21:59
2021-04-21T21:59
2021-04-21T23:37
нато
польша
в мире
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ВАРШАВА, 21 апр — РИА Новости. Единственная находящаяся в строю подводная лодка ВМФ Польши небоеспособна, пишет издание Onet.Подлодка ORP Orzeł проекта 877E "Палтус", по классификации НАТО Kilo, была спущена на воду 7 июня 1985 года на советской верфи "Красное Сормово", а на службу в ВМФ Польши поступила 29 апреля 1986 года.Газета обратила внимание, что 22 марта на портале закупок platformazakupowa.pl появилось поданное комендатурой военного порта Гдыня объявление о ремонте систем вооружения подводной лодки ORP Orzeł.В приложении к условиям тендера говорится о "несоответствии параметров калибра торпедного аппарата, что было вызвано изгибом опор, направляющих и уплотнительных колец внутри пусковой установки".Еще одна поломка — это отсутствие возможности регулировки соосности внешнего загрузочного устройства, что не позволяет вести загрузку торпед на борт. Кроме того, не работает блок управления автоматикой системы вооружения MURENA-E MH2K1, что, по данным Onet, "означает невозможность управления работой устройства для погрузки торпед"."На практике это означает, что единственная и последняя подводная лодка в нашем флоте перестала обладать какой-либо боеспособностью", — приходит к выводу автор статьи.В конце марта командование порта Гдыня аннулировало тендер из-за отсутствия претендентов. Но уже в начале апреля польские военные снова опубликовали объявление о ремонте той же подлодки.
https://ria.ru/20210418/polsha-1728777477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, польша, в мире
ВАРШАВА, 21 апр — РИА Новости.
Единственная находящаяся в строю подводная лодка ВМФ Польши
небоеспособна, пишет издание Onet
.
Подлодка ORP Orzeł проекта 877E "Палтус", по классификации НАТО
Kilo, была спущена на воду 7 июня 1985 года на советской верфи "Красное Сормово", а на службу в ВМФ Польши поступила 29 апреля 1986 года.
Газета обратила внимание, что 22 марта на портале закупок platformazakupowa.pl появилось поданное комендатурой военного порта Гдыня объявление о ремонте систем вооружения подводной лодки ORP Orzeł.
В приложении к условиям тендера говорится о "несоответствии параметров калибра торпедного аппарата, что было вызвано изгибом опор, направляющих и уплотнительных колец внутри пусковой установки".
Еще одна поломка — это отсутствие возможности регулировки соосности внешнего загрузочного устройства, что не позволяет вести загрузку торпед на борт. Кроме того, не работает блок управления автоматикой системы вооружения MURENA-E MH2K1, что, по данным Onet, "означает невозможность управления работой устройства для погрузки торпед".
"На практике это означает, что единственная и последняя подводная лодка в нашем флоте перестала обладать какой-либо боеспособностью", — приходит к выводу автор статьи.
В конце марта командование порта Гдыня аннулировало тендер из-за отсутствия претендентов. Но уже в начале апреля польские военные снова опубликовали объявление о ремонте той же подлодки.