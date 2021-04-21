https://ria.ru/20210421/podlodka-1729143501.html

"Без этого не обойтись": чем Северный флот ответит ВМС НАТО

"Без этого не обойтись": чем Северный флот ответит ВМС НАТО

Необычные конструкторские решения, скрытность, высокая автономность и нестандартные задачи — к 2027-му Северный флот ВМФ России усилят как минимум четырьмя... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T08:00

2021-04-21T08:00

2021-04-21T08:22

россия

подводная лодка проекта 677

вячеслав попов

северный флот вмф россии

арктика

сша

безопасность

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Необычные конструкторские решения, скрытность, высокая автономность и нестандартные задачи — к 2027-му Северный флот ВМФ России усилят как минимум четырьмя новейшими дизель-электрическими подводными лодками проекта 677 "Лада". Сегодня такие корабли особенно нужны в Арктике. Как изменится боевой состав самого мощного военно-морского объединения страны — в материале РИА Новости. Дизельная серияДизель-электрические подлодки проекта 677 четвертого поколения строят с конца 1990-х. Головной корабль — "Санкт-Петербург" — сейчас находится в опытной эксплуатации. Две другие подлодки — "Кронштадт" и "Великие Луки" — на разных стадиях строительства. Еще две заложат в 2022-м."Лада" — во многом инновационный проект. Разработчики из ЦКБ "Рубин" применили здесь не характерную для российского кораблестроения однокорпусную схему. За счет специального покрытия, а также современных радиоэлектронных систем и высокой степени автоматизации "Лады" отличаются рекордной для субмарин этого класса скрытностью.Кроме того, в перспективе "677-е" оснастят анаэробными (воздухонезависимыми) силовыми установками, позволяющими не всплывать для подзарядки аккумуляторов. "Лады" — один из "долгостроев" российского флота. Сроки сдачи кораблей не раз переносили, урезали финансирование, работы приостанавливали. По словам руководителя Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, проблемы связаны с поставщиками оборудования. Из-за этого для Тихоокеанского флота вместо "Лад" даже решили построить шесть подлодок другого проекта — 636.3.Головной "Санкт-Петербург" передали морякам лишь в 2010 году. Этот корабль, по сути, стал испытательным стендом — много времени потребовалась на доработку в ходе эксплуатации и устранение "детских болезней"."Лады" относительно компактные субмарины, водоизмещение — около 1800 тонн. Под водой разгоняются до 21 узла, рабочая глубина — 250 метров. Экипаж — 35 человек, автономность — 45 суток. Головной корабль вооружен только торпедами и минами, следующие в серии возьмут на борт крылатые ракеты "Калибр". Незаменимые "невидимки"По оценкам экспертов, Северный флот сегодня остро нуждается в дизельных подводных лодках. Пока есть лишь несколько устаревших ДЭПЛ проекта 877 "Палтус", в основном же подводные силы представлены многоцелевыми и стратегическими атомными субмаринами. В результате их зачастую приходится отвлекать от основных задач и задействовать в тактических операциях.По словам экс-командующего флотом адмирала Вячеслава Попова, такой перекос — отголосок кризиса 1990-х."На Северном флоте дизельные подводные лодки были нужны всегда, — сказал он в беседе с РИА Новости. — У каждого проекта свое боевое предназначение, и заменить его на сто процентов другие не смогут. Главное отличие современных ДЭПЛ от атомных — практически полная бесшумность, обнаружить их очень тяжело. Основная задача — борьба с подлодкам противника".Адмирал объяснил, что отсутствие таких субмарин компенсируют другими средствами — авиацией, надводными кораблями, атомными ракетоносцами. Причем зачастую для задач, решить которые в состоянии одна-две ДЭПЛ, отвлекают куда более внушительные силы."Северному флоту необходимы все типы надводных и подводных кораблей — от ДЭПЛ до авианосцев, — уверен Попов. — Когда я командовал флотом, у нас было три бригады ДЭПЛ. Постепенно их списали по сроку службы, а на замену толком ничего не прислали — пополнять дизельными подлодками решили Черноморский флот. Очевидно, по политическим причинам". Точка соприкосновенияВ годы холодной войны Северный флот был важнейшим элементом ядерного сдерживания — североморцы получали самые современные стратегические атомоходы и ударные ракетные надводные корабли.Сегодня история повторяется: Северному флоту присвоили статус отдельного военного округа, а в 2014-м на его базе создали Объединенное стратегическое командование. Сюда поступают наиболее передовое вооружение и техника. Так, североморцы первыми освоили новейшие атомные подводные лодки проекта "Борей" и многоцелевые подлодки "Ясень", глубокую модернизацию проходит атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", следом на стапели встанет ТАРК "Петр Великий".Помимо этого, североморцам выделили несколько многоцелевых фрегатов проекта 22350, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными "Оникс". К тому же на головном вымпеле серии, "Адмирале Горшкове", отрабатывают перспективный гиперзвуковой комплекс "Циркон".В нынешних реалиях России просто не обойтись без мощного форпоста на Севере. К Арктическому региону приковано пристальное внимание ведущих держав — здесь сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых. Многие страны стремятся усилить в регионе военное присутствие. В том числе активизировались США, называющие своими главными соперниками в Арктике Россию и Китай. В последние годы американцы накачивают Север оружием: на Аляске строят радиолокационные станции, туда перебрасывают десятки ударных истребителей, Пентагон планирует развернуть в регионе войсковые подразделения нового типа — многодоменные группы. Стягивают и другие дополнительные силы. В Норвегии теперь базируются самолеты стратегической авиации США, а несколько законсервированных военно-морских баз недалеко от российских границ планируют опять ввести в эксплуатацию.

https://ria.ru/20210326/arktika-1602792053.html

https://ria.ru/20210212/korabli-1597068089.html

https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, подводная лодка проекта 677, вячеслав попов, северный флот вмф россии, арктика, сша, безопасность