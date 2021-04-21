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Украинская полиция сорвала подготовку активистов ко Дню Победы
Украинская полиция сорвала подготовку активистов ко Дню Победы
Украинская парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что власти задержали представителей ее молодежного крыла и доставили их в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:07
2021-04-21T19:19
оппозиционная платформа - за жизнь
германия
украина
общество
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинская парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что власти задержали представителей ее молодежного крыла и доставили их в райотделы, тем самым сорвав посвященный подготовке к празднованию Дня Победы семинар."Украинская власть организовала очередную провокацию против организации "Патриоты — За жизнь". &lt;...&gt; Такие действия власти, превратившей Украину в полицейское государство, привели к срыву семинара, посвященного подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на который и направлялись жители трех областей", — говорится опубликованном на сайте заявлении. В партии подчеркнули, что придают огромное значение достойному чествованию Победы и помощи ветеранам: занимаются благоустройством братских могил героев, а также проводят другие подготовительные мероприятия.В публикации указывается, что власти, ориентируясь на национал-радикалов, не заинтересованы в том, чтобы 9 мая вспомнить "подвиг братских народов", и будут всеми силами мешать празднованию. На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы продолжают отмечать 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.Кроме того, на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, германия, украина, общество, в мире

Украинская полиция сорвала подготовку активистов ко Дню Победы

17:07 21.04.2021 (обновлено: 19:19 21.04.2021)
 
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинская парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что власти задержали представителей ее молодежного крыла и доставили их в райотделы, тем самым сорвав посвященный подготовке к празднованию Дня Победы семинар.
"Украинская власть организовала очередную провокацию против организации "Патриоты — За жизнь". <...> Такие действия власти, превратившей Украину в полицейское государство, привели к срыву семинара, посвященного подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на который и направлялись жители трех областей", — говорится опубликованном на сайте заявлении.
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В партии подчеркнули, что придают огромное значение достойному чествованию Победы и помощи ветеранам: занимаются благоустройством братских могил героев, а также проводят другие подготовительные мероприятия.
В публикации указывается, что власти, ориентируясь на национал-радикалов, не заинтересованы в том, чтобы 9 мая вспомнить "подвиг братских народов", и будут всеми силами мешать празднованию.

"Власть идет по преступному пути запугивания, незаконных задержаний и нелепых обвинений в адрес украинских граждан, которые не совершили никаких правонарушений", — поясняется в сообщении.

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы продолжают отмечать 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Кроме того, на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
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