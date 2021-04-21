https://ria.ru/20210421/podgotovka-1729330734.html

Украинская полиция сорвала подготовку активистов ко Дню Победы

Украинская полиция сорвала подготовку активистов ко Дню Победы

Украинская парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что власти задержали представителей ее молодежного крыла и доставили их в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:07

2021-04-21T17:07

2021-04-21T19:19

оппозиционная платформа - за жизнь

германия

украина

общество

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинская парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что власти задержали представителей ее молодежного крыла и доставили их в райотделы, тем самым сорвав посвященный подготовке к празднованию Дня Победы семинар."Украинская власть организовала очередную провокацию против организации "Патриоты — За жизнь". <...> Такие действия власти, превратившей Украину в полицейское государство, привели к срыву семинара, посвященного подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на который и направлялись жители трех областей", — говорится опубликованном на сайте заявлении. В партии подчеркнули, что придают огромное значение достойному чествованию Победы и помощи ветеранам: занимаются благоустройством братских могил героев, а также проводят другие подготовительные мероприятия.В публикации указывается, что власти, ориентируясь на национал-радикалов, не заинтересованы в том, чтобы 9 мая вспомнить "подвиг братских народов", и будут всеми силами мешать празднованию. На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. День Победы продолжают отмечать 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.Кроме того, на Украине действует закон, запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, германия, украина, общество, в мире