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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210421/podderzhka-1729332498.html
Липецкие власти направят на поддержку агропроизводителей 4 млрд рублей
Липецкие власти направят на поддержку агропроизводителей 4 млрд рублей
Власти Липецкой области направят на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона 4 миллиарда рублей, большая часть средств - 3,6 миллиарда рублей РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:14
2021-04-21T17:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области направят на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона 4 миллиарда рублей, большая часть средств - 3,6 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, 400 миллионов рублей - областного, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам. господдержку получат как крупные сельхозпредприятия, так и фермеры. Почти миллиард будет направлен на выплату компенсирующих и стимулирующих субсидий. Благодаря этим средствам аграрии смогут реализовать комплекс агротехнологических работ, поддержать элитное семеноводство и растениеводство, садоводство, племенное животноводство, производство молока и мяса. Кроме этого, можно будет оформить сельхозстрахование, выплаты по которому будут производиться в размере 50% от страховой стоимости.Почти 42 миллиона от общей суммы господдержки запланировано на проведение гидромелиоративных мероприятий. Также ожидается выплата субсидий на развитие производства рапса и сои. Финансовая поддержка будет оказана отдельным отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности. Липецкие хлебопекарные предприятия получат почти 24 миллиона рублей, мукомольные компании - 89,5 миллиона.Более 465 миллионов рублей будут направлены на производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного масла и сахара при условии, что магазинная цена сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм, и 95 рублей - за литр подсолнечного масла.По словам Артамонова, малые формы хозяйствования в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" тоже могут рассчитывать на 97,1 миллион рублей. Из них 62 миллиона будут направлены на реализацию агростартапов. Будет оказана поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на покупку сельхозтехники. Запланирован необходимый объем средств на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам.Из регионального бюджета более 25 миллионов рублей получат рыбоводческие и садоводческие товарищества на ремонтно-восстановительные работы электрических и водопроводных сетей. На реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направят 698 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210331/promploschadka-1603618738.html
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игорь артамонов

Липецкие власти направят на поддержку агропроизводителей 4 млрд рублей

17:14 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области направят на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона 4 миллиарда рублей, большая часть средств - 3,6 миллиарда рублей - средства федерального бюджета, 400 миллионов рублей - областного, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам. господдержку получат как крупные сельхозпредприятия, так и фермеры. Почти миллиард будет направлен на выплату компенсирующих и стимулирующих субсидий. Благодаря этим средствам аграрии смогут реализовать комплекс агротехнологических работ, поддержать элитное семеноводство и растениеводство, садоводство, племенное животноводство, производство молока и мяса. Кроме этого, можно будет оформить сельхозстрахование, выплаты по которому будут производиться в размере 50% от страховой стоимости.
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Почти 42 миллиона от общей суммы господдержки запланировано на проведение гидромелиоративных мероприятий. Также ожидается выплата субсидий на развитие производства рапса и сои. Финансовая поддержка будет оказана отдельным отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности. Липецкие хлебопекарные предприятия получат почти 24 миллиона рублей, мукомольные компании - 89,5 миллиона.
Более 465 миллионов рублей будут направлены на производство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного масла и сахара при условии, что магазинная цена сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм, и 95 рублей - за литр подсолнечного масла.
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По словам Артамонова, малые формы хозяйствования в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" тоже могут рассчитывать на 97,1 миллион рублей. Из них 62 миллиона будут направлены на реализацию агростартапов. Будет оказана поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на покупку сельхозтехники. Запланирован необходимый объем средств на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам.
Из регионального бюджета более 25 миллионов рублей получат рыбоводческие и садоводческие товарищества на ремонтно-восстановительные работы электрических и водопроводных сетей. На реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направят 698 миллионов рублей.
"Развитие агропромышленного комплекса — основа благополучия на селе и в регионе. Липецкая область на протяжении ряда лет входит в число лидеров по производству продукции сельского хозяйства на душу населения. Это очень важный показатель, поэтому мы придаем большое значение поддержке наших товаропроизводителей и АПК в целом", - отметил глава региона.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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