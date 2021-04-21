https://ria.ru/20210421/plesetsk-1729191431.html

Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию

Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию

Запуски к новой российской высокоширотной станции можно будет проводить в том числе с военного космодрома Плесецк, следует из материалов Ракетно-космической... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T02:06

2021-04-21T02:06

2021-04-21T02:06

хочу стать космонавтом

россия

плесецк (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Запуски к новой российской высокоширотной станции можно будет проводить в том числе с военного космодрома Плесецк, следует из материалов Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос"), имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, наклонение полета Российской орбитальной служебной станции позволяет использовать для запусков к ней космодром Восточный, а также военный космодром Плесецк. Однако, отмечается в презентации, и на одном и на другом космодромах отсутствует необходимая для пилотируемых запусков наземная инфраструктура.Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости предупредить партнеров по МКС о выходе России из проекта после 2025 года. По его словам, текущее состояние МКС может привести к катастрофе, поэтому у России есть план создать национальную космическую станцию.В "Роскосмосе" уточняли, что окончательное решение о выходе из проекта МКС будет принято после 2024 года - текущего срока завершения работы станции. Оно будет зависеть от технического состояния МКС и ситуации с созданием российской станции.Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Работы по этому модулю были начаты еще в 2012 году.До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В октябре 2020 года он представил ее облик, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html

https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, плесецк (космодром), космос - риа наука