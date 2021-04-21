https://ria.ru/20210421/pfizer-1729337195.html

Создателей "Спутника V" удивило замалчивание смертей после вакцины Pfizer

Создателей "Спутника V" удивило замалчивание смертей после вакцины Pfizer

Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" указали на замалчивание в СМИ смертности в Великобритании после вакцинации Pfizer, сообщается в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:29

2021-04-21T17:29

2021-04-21T18:57

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

astrazeneca

pfizer, inc.

тони блэр

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" указали на замалчивание в СМИ смертности в Великобритании после вакцинации Pfizer, сообщается в аккаунте разработчика в Twitter."СМИ ежедневно сообщали об образовании тромбов (после вакцинации. — Прим. ред.) AstraZeneca. Теперь они превосходным образом умалчивают о том факте, что, согласно данным о вакцинации из Великобритании, уровень смертности после вакцинации Pfizer вдвое больше, чем после применения AstraZeneca. Почему?" — сообщается в аккаунте российской вакцины в Twitter.Ранее Институт глобальных изменений, созданный бывшим британским премьер-министром Тони Блэром, опубликовал доклад, где сообщалось, что число смертей от побочных эффектов и случаев заражения коронавирусом после вакцинации препаратом Pfizer в Британии в 2,5 раза больше, чем после вакцинации препаратом AstraZeneca.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с препаратом и способные провоцировать тромбозы.

https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html

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вакцина pfizer/biontech, astrazeneca , pfizer, inc., тони блэр, великобритания, в мире