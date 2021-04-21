Создателей "Спутника V" удивило замалчивание смертей после вакцины Pfizer
17:29 21.04.2021 (обновлено: 18:57 21.04.2021)
© Пресс-служба Минздрава Грузии / Перейти в фотобанкСотрудники разгружают коробки с вакцинами от COVID-19, разработанными компанией Pfizer в Тбилиси
© Пресс-служба Минздрава Грузии
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник V" указали на замалчивание в СМИ смертности в Великобритании после вакцинации Pfizer, сообщается в аккаунте разработчика в Twitter.
"СМИ ежедневно сообщали об образовании тромбов (после вакцинации. — Прим. ред.) AstraZeneca. Теперь они превосходным образом умалчивают о том факте, что, согласно данным о вакцинации из Великобритании, уровень смертности после вакцинации Pfizer вдвое больше, чем после применения AstraZeneca. Почему?" — сообщается в аккаунте российской вакцины в Twitter.
Ранее Институт глобальных изменений, созданный бывшим британским премьер-министром Тони Блэром, опубликовал доклад, где сообщалось, что число смертей от побочных эффектов и случаев заражения коронавирусом после вакцинации препаратом Pfizer в Британии в 2,5 раза больше, чем после вакцинации препаратом AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с препаратом и способные провоцировать тромбозы.