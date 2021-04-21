https://ria.ru/20210421/peterburg-1729351400.html

В Петербурге перекрыли подходы к Дворцовой площади

В Петербурге перекрыли подходы к Дворцовой площади

Городские власти перекрыли подходы к Дворцовой площади в Петербурге, где заявлен сбор участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:38

2021-04-21T18:38

2021-04-21T19:36

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729361051_0:80:3078:1811_1920x0_80_0_0_f3375b22744c0a382446f105f5073f40.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Городские власти перекрыли подходы к Дворцовой площади в Петербурге, где заявлен сбор участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.У площади выставлены временные ограждения, дежурят усиленные наряды правоохранителей. Кроме того, при заграждении подходов к площади использована уборочная техника. Вдоль тротуаров Невского проспекта также выставлены ограждения. Движение транспорта по Невскому проспекту осуществляется без ограничений.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество