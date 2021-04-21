В Петербурге перекрыли подходы к Дворцовой площади
18:38 21.04.2021 (обновлено: 19:36 21.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перед началом несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Городские власти перекрыли подходы к Дворцовой площади в Петербурге, где заявлен сбор участников несогласованной акции, передает корреспондент РИА Новости.
У площади выставлены временные ограждения, дежурят усиленные наряды правоохранителей. Кроме того, при заграждении подходов к площади использована уборочная техника. Вдоль тротуаров Невского проспекта также выставлены ограждения. Движение транспорта по Невскому проспекту осуществляется без ограничений.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.