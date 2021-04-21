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Песков объяснил слова Путина о "красных линиях" и прилипалах Шерхана
Песков объяснил слова Путина о "красных линиях" и прилипалах Шерхана
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о Шерхане и "мелких Табаки", а также о "красных линиях" в отношениях с... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:30
2021-04-21T17:30
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о Шерхане и "мелких Табаки", а также о "красных линиях" в отношениях с зарубежными странами.По словам Пескова, "красные линии" для России очевидны."В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы", — сказал пресс-секретарь в эфире радио "Комсомольская правда".Кроме того, добавил Песков, это недопущение оскорбительного разговора с Россией и ущемления ее экономических интересов.Он подчеркнул, что этими словами глава государства предупредил "Шерхана и прилипал".В послании Федеральному собранию Путин отметил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но ее "цепляют то тут, то там". По слова президента, задирающие Россию страны похожи на шакала Табаки из сказки Киплинга, который крутится вокруг тигра Шерхана и подвывает, чтобы задобрить своего суверена.
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Путин: "Цеплять Россию – новый спорт"
В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта: кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержано. Можно сказать, прямо без иронии скажу: можно сказать скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал: цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга.
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видео, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Песков объяснил слова Путина о "красных линиях" и прилипалах Шерхана
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о Шерхане и "мелких Табаки", а также о "красных линиях" в отношениях с зарубежными странами.
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Песков объяснил слова Путина о "красных линиях" и прилипалах Шерхана

17:30 21.04.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о Шерхане и "мелких Табаки", а также о "красных линиях" в отношениях с зарубежными странами.
По словам Пескова, "красные линии" для России очевидны.
"В первую очередь, это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы", — сказал пресс-секретарь в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, добавил Песков, это недопущение оскорбительного разговора с Россией и ущемления ее экономических интересов.
Он подчеркнул, что этими словами глава государства предупредил "Шерхана и прилипал".
В послании Федеральному собранию Путин отметил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но ее "цепляют то тут, то там". По слова президента, задирающие Россию страны похожи на шакала Табаки из сказки Киплинга, который крутится вокруг тигра Шерхана и подвывает, чтобы задобрить своего суверена.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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